Equador arranca empate com Uruguai na abertura da Copa América

Em uma partida muito emocionante, o Equador arrancou um empate de 2 a 2 com o Uruguai na partida de abertura da Copa América de futebol feminino, na noite desta sexta-feira (11) no Estádio Banco Guayaquil, em Quito.

Graças a este resultado, tanto as equatorianas como as uruguaias ocupam a liderança do Grupo A da competição com apenas um ponto conquistado.

Mesmo atuando na condição de visitante, o Uruguai abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, quando a atacante Belén Aquino, que defende o Internacional, acertou uma pancada de esquerda de fora da área que morreu no ângulo do gol defendido pela goleira Morán.

Aos 20 minutos o Equador ficou muito perto do empate, quando a volante Cedeño cobrou falta com muita categoria, da entrada da área, e a bola explodiu no travessão.

A Celeste ampliou sua vantagem no marcador aos 7 minutos do segundo tempo, quando a centroavante Pamela González mostrou frieza para fazer um belo gol de pênalti.

Porém, aos 26 minutos o Equador conseguiu descontar. A volante Cedeño levantou a bola na área adversária em cobrança de falta e a zagueira Yannel Correa acabou cabeceando contra a própria meta de sua equipe. E seis minutos depois as equatorianas deram números finais ao marcador. Emily Arias, que entrou no intervalo, aproveitou bola cruzada na área e bateu de primeira para superar a goleira Agustina Sánchez.