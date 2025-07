Brasil leva medalha na natação, a 1ª nos Jogos Mundiais Universitários

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025 veio direto de Berlim. Bronze na natação, no revezamento 4x100 metros, com Lucas Peixoto, Kaique Alves, Vinicius Assunção e Pedro Buch. Nesta quinta-feira (17), o time brasileiro fechou a prova com um tempo de 3min15s02, garantindo lugar no pódio. A medalha de ouro ficou para os Estados Unidos, que terminou com 3min12s36 e a prata com o Japão (3min14s19).

A natação é uma das modalidades com mais chances de trazer medalhas para o Brasil nesta edição dos JMU, e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) está confiante em outros bons resultados ao longo da competição. Há dois anos, na edição dos JMU de Chengdu (China), Lucas Peixoto conquistou bronze nos 100m livre e prata nos 50m livre, além de bronze no revezamento 4x100m livre. Vinícius Assunção também faturou dois bronzes na China: um no revezamento 4x100m livre misto e outro no 4x200m, ao lado de Kaique Alves.