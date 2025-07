Semifinais da Liga de Basquete Feminino começam neste fim de semana

A Liga de Basquete Feminino (LBF) divulgou a tabela das semifinais da temporada 2025. Quatro equipes seguem na briga pelo título da 15ª edição da competição, transmitida pela

.

A emissora da

(

) exibirá, ao vivo, a série melhor de três entre Unimed Campinas e Sesi Araraquara. Quem vencer dois jogos, garante-se na final.

Atual bicampeã, a equipe de Araraquara venceu os dois compromissos das quartas de final diante do Sodiê Mesquita: ganhou por 77 a 54 na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), e por 67 a 53 no Sesi. O Unimed Campinas também fez 2 a 0 na fase anterior, superando o Corinthians. Após levarem a melhor por 73 a 57 no jogo em casa, as campineiras fizeram 68 a 52 no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, no último domingo (20). Os dois compromissos foram transmitidos pela

.

Na primeira fase, cada equipe ganhou o confronto direto quando jogou em casa. Em 9 de março, o Sesi venceu por 75 a 50 em Araraquara. Já em Campinas, o time anfitrião levou a melhor por 78 a 68 no último dia 7 de junho.



>> Siga o perfil da

no Instagram

O outro confronto opõe Pontz São José e Sampaio Corrêa. O primeiro jogo será no sábado (26), às 17h30, no Teatrão, em São José dos Campos (SP). As equipes se reencontram dia 31, às 19h30, no Castelinho, em São Luís. Caso seja necessário um terceiro duelo, o palco será novamente o ginásio maranhense, no próximo dia 2 de agosto, outra vez às 19h30.

Vice para o Sesi nas duas últimas edições, o Sampaio passou pelo Cerrado Basquete com duas vitórias. No Ginásio da Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília (Asceb), a Bolívia Querida ganhou por 87 a 65. Em casa, no Castelinho, o triunfo foi por 71 a 58.

O São José precisou do terceiro jogo para eliminar o Ourinhos. Depois de vencerem por 80 a 67 no Teatrão, as joseenses perderam de 67 a 51 no Monstrinho, em Ourinhos (SP), que também sediou a partida decisiva, no último sábado (19), pela equipe da casa ter feito melhor campanha na primeira fase. Os visitantes, porém, ganharam por 74 a 71 e se classificaram às semifinais.