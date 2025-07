Seleção brasileira de basquete é convocada para a Copa América

.

Foram chamados 16 atletas para treinamentos em Guarapari (ES). Doze seguirão para a competição.

, na França, em 2024: os armadores Vítor Benite e Georginho, os alas Yago Matheus, Bruno Caboclo, Léo Meindl e Lucas Dias; e o ala-pivô Mãozinha.

Os demais convocados foram os armadores Caio Pacheco e Alexey, os alas-armadores Reynan e Kevin Crescenzi, os alas Gui Deodato e Mathias, o ala-pivô Tim Soares e os pivôs Márcio e Ruan.

Sete dos 16 convocados atuam no Brasil. O Flamengo é o time com mais jogadores: três (Alexey, Gui Deodato e Ruan). Também aparecem Sesi Franca (Lucas Dias e Georginho), Brasília (Kevin Crescenzi) e Pinheiros (Reynan). Já a Espanha é a liga estrangeira mais representada, com três atletas na liga do país: Caio Pacheco (Coruña), Vítor Benite (Baloncesto Sevilla) e Léo Mendl (San Pablo Burgos).

O ala-armador Didi Louzada, recentemente contratado pelo Sunrockers Shibuya, do Japão; e o ala-pivô Gui Santos, que atua no Golden State Warriors, da NBA (liga norte-americana, considerada a principal do mundo), são as ausências de mais destaque.

Segundo a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), eles contataram a comissão técnica e pediram dispensa dos treinos e da AmeriCup por motivos pessoais.

e permanece na estrutura do Sesc Guarapari até dia 15.

Antes de ir à Nicarágua, a delegação disputa um torneio amistoso na Cidade do Panamá, entre os dias 17 e 19. A competição, de nome Copa Latina, consiste em um quadrangular que reúne, além dos anfitriões, as equipes de Brasil, Argentina e Uruguai. A

A AmeriCup masculina reúne 12 seleções, divididas em três chaves de quatro equipes. Os dois melhores se classificam para as quartas de final.

O Brasil está no Grupo A, com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas. No Grupo B, estão Canadá, Porto Rico, Panamá e Por fim, no Grupo C, figuram Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia.

A estreia brasileira na AmeriCup será no dia 23 de agosto, às 16h10 (horário de Brasília), contra o Uruguai. No dia seguinte, às 18h40, o confronto será com Bahamas. A participação na fase de grupos termina no dia 26, às 22h10, diante dos EUA.

O Brasil venceu quatro vezes a Copa América: 1984, 1988, 2005 e 2009. A seleção foi finalista na edição passada, realizada em Recife, mas perdeu a final para a Argentina.