Zé Roberto relaciona 14 atletas para duelo de quartas contra Alemanha

Vice líder na fase classificatória da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei está a três vitórias do título inédito na competição. Nesta terça-feira (22), o técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que disputarão as quartas de final contra a Alemanha, na próxima quinta (24), às 15h (horário de Brasília), em Lodz (Polônia). As equipes estiveram frente a frente na primeira semana da Liga , no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Foi um embate acirrado com cinco sets, que terminou com vitória da amarelinha por 3 a 2.

A principal ausência na lista de Zé Roberto é a ponteira Ana Cristina, maior pontuadora da primeira fase, com 167 acertos. Ela passou por cirurgia na semana passada devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, sofrida durante

a 10ª da primeira fase. A recuperação deve levar, aproximadamente, quatro meses.

Zé Roberto relacionou as mesmas atletas que derrotaram o

: Macris e Roberta (levantadoras), Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara (opostas), Gabi, Helena e Júlia Bergmann (ponteiras), Diana, Júlia Kudiess e Lorena (centrais) e Laís e Marcelle (líberos). Já a central Luzia foi poupada pelo treinador e poderá retornar nos próximos jogos.

