TV Brasil exibe semifinal Brasil x Uruguai pela Copa América Feminina

, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, capital do Equador. A emissora pública acompanha todos os jogos da seleção canarinho no torneio.

A partida também entra no ar em tempo real no app TV Brasil Play. Luciana Zogaib narra o confronto na telinha da emissora pública. O jogo tem os comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.

A seleção ganhadora do clássico sul-americano encara na decisão mais um tradicional adversário do continente.

. Em caso de derrota na semifinal, a seleção brasileira encara o perdedor da outra semifinal na decisão do terceiro lugar na sexta (1º), às 21h.

Campanhas na fase de grupos

O Brasil conquistou a liderança do Grupo B na primeira fase da competição com um retrospecto de invencibilidade. O elenco nacional treinado por Arthur Elias assegurou a vaga na semifinal com três vitórias e um empate.

Na campanha, a Amarelinha superou a Venezuela por 2 x 0, a Bolívia por 6 x 0 e o Paraguai por 4 x 1. No término da etapa de pontos corridos, o Brasil empatou com a Colômbia por 0 x 0, após a expulsão da goleira Lorena.

O Uruguai encerrou a fase de grupos na segunda posição da Chave A com sete pontos. A Celeste Olímpica ganhou dois jogos, empatou uma partida e foi derrotada uma vez. A primeira colocação do grupo foi da Argentina com retrospecto de quatro conquistas.

A Colômbia, rival da Argentina na busca por uma vaga na decisão, fez oito pontos, com duas vitórias e dois empates, sendo o último contra o Brasil, na última rodada do grupo B. As seleções podem se reencontrar na final ou na disputa de terceiro lugar da Conmebol Copa América Feminina 2025.

Sobre a competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 é disputada no sistema de pontos corridos em dois grupos com cinco seleções cada que jogam entre si. As duas mais bem classificadas conquistam vaga para as semifinais que ocorrem em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio.

Maior vencedora e atual campeã da Conmebol Copa América Feminina, com o título de 2022, a seleção brasileira busca a nona taça este ano. O escrete canarinho levou oito títulos nas nove edições realizadas desde 1991. Na competição atual, o Brasil está no Grupo B, junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Grupo A é formado por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

O Brasil já tem vaga assegurada para a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027, por ser o país-sede, mas ainda tenta se garantir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Para isso, a seleção canarinho precisa levantar a taça ou ficar com o vice-campeonato da Conmebol Copa América Feminina 2025.

Ao vivo e on demand

