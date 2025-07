Liga Mundial de Surfe terá novo formato em 2026 e final no Havaí

Os organizadores da Liga Mundial de Surfe (World Surfe League, em inglês) divulgaram nesta segunda-feira (28) o calendário de 2026, ano em que se comemora os 50 anos do circuito profissional de surfe. A competição terá 12 etapas, com início em abril e término em dezembro. Diferentemente das edições anteriores, o corte por notas ocorrerá na nona etapa do Mundial, e a grande final em Pipeline (Havaí) reunirá todos os competidores, incluindo os que não avançaram após a nota de corte. A etapa brasileira de Saquarema (RJ) ocorrerá entre 12 a 20 de junho.

Outra novidade é o aumento do número de surfistas mulheres no início da temporada regular, que subirá das atuais 18 para 24 participantes. Já o torneio masculino seguirá começando com 36 homens. Após a nona etapa (Lower Trestles), serão contabilizados os sete melhores resultados de cada competidor. Quem se classificar após a nota de corte, disputará a pós-temporada, que inclui as etapas de Abu Dhabi (10ª) e Peniche (11ª). A 12ª e última etapa será a de Pipeline (Havaí), mas não será com o formato do Finals, adotado nas últimas edições, inclusive a atual, com os cinco melhores da temporada na disputa do título.

A etapa de Pipeline terá a maior pontuação: 15 mil pontos no ranking. Já as etapas anteriores distribuirão 10 mil pontos. Para o cálculo da nota final que definirá os campeões (masculino e feminino) de 2026 serão considerados os nove melhores resultados de cada surfista em 12 etapas.

Essas mudanças refletem nosso compromisso em honrar o legado da modalidade e, ao mesmo tempo, moldar seu futuro. Com os formatos atualizados, veremos desafios maiores desde o primeiro dia, com cada bateria trazendo consequências reais ao longo da temporada. Combinando isso com locais icônicos, a disputa feminina expandida e Pipeline como o ápice, estamos construindo um tour que atende melhor aos nossos atletas e fãs e conduz o surfe para o seu próximo capítulo, justificou Ryan Crosby, diretor executivo da WSL.

Mudanças no formato da disputa

Outra alteração relevante na temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe a exclusão dos rounds não eliminatórios e das repescagens. Na etapa regular (da 1ª à 9ª) os surfistas mais bem colocados no ranking (28 homens e oito mulheres) ficarão de fora da primeira rodada e começarão a competir na segunda, tendo como adversários os vencedores da fase anterior.

A partir da pós-temporada etapas de Abu Dhabi e Peniche apenas no torneio masculino os oitos melhores no ranking estão autorizados a prescindir da primeira rodada.

Na final em Pipeline, novamente a melhor colocação no ranking postergará o inicio da disputa para parte dos surfistas. Entre os homens, os oito primeiros colocados competirão a partir da quarta rodada. Já no torneio feminino, as oito primeiras cairão na água a partir da segunda rodada.

Calendário da WSL 2026

Etapa 1 Bells Beach, Austrália de 1 a 11 de abril;

Etapa 2 Margaret River, Austrália de 17 a 27 de abril;

Etapa 3 Snapper Rocks, Austrália de 2 a 12 de maio;

Etapa 4 Punta Roca, El Salvador de 28 de maio a 7 de junho;

Etapa 5 Saquarema, Brasil de 12 a 20 de junho;

Etapa 6 Jeffreys Bay, África do Sul de 10 a 20 de julho;

Etapa 7 Teahupoo, Taiti de 8 a 18 de agosto;

Etapa 8 Cloudbreak, Fiji de 25 de agosto a 4 de setembro;

Etapa 9 Lower Trestles, EUA de 11 a 20 de setembro;

NOTA DE CORTE

Etapa 10 Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos de 14 a 18 de outubro;

Etapa 11 Peniche, Portugal de 22 de outubro a 1 de novembro;

Etapa 12 Pipeline, Havaí de 8 a 20 de dezembro (com todos os inscritos)