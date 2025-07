João Fonseca cai para qualifier na estreia do Masters 1000 de Toronto

O jovem tenista carioca João Fonseca deu adeus precoce ao Masters 1000 de Toronto (Canadá) ao perder a estreia da competição em quadra dura. Na tarde desta segunda-feira (28), o brasileiro de 18 anos, atual número 49 do mundo, foi superado pelo australiano Tristan Schoolkate (103º no raking), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/4. A vitória do australiano, que avançou à chave principal por meio do qualifying (torneio classificatório), foi a primeira da carreira sobre um tenista top 50.

Fonseca optou por um intervalo de três semanas de treinos, desde que se despediu de Wimbledon, na terceira rodada. A falta de ritmo e erros não forçados atrapalharam o desempenho do brasileiro, que deve cair para a 52ª colocação no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP, na sigla em inglês), na próxima atualização (sempre às segundas-feiras). Fonseca era o único representante brasileiro no torneio.

A próxima competição de João Fonseca será o Masters 1000 de Cincinatti (Estados Unidos), com início de agosto. Assim como o Masters de Toronto, o torneio de Cincinatii é preparatório para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.