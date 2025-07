Brasil vence 4 jogos no 1º dia do Campeonato das Américas de Goaball

O Brasil foi avassalador no primeiro dia do Campeonato das Américas de goalball, no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP), na Vila Guarani, na zona sul da capital paulista. As seleções masculina e feminina somaram duas vitórias cada uma nesta terça-feira, pela fase de grupos. A estreia de ambas foi com goleada sobre o Peru: a masculina aplicou 11 a 1 e a feminina 7 a 0.

No final da tarde, as equipes brasileiras voltaram à quadra para mais duas partidas. No clássico sul-americano, o Brasil derrotou a Argentina por 12 a 5, enquanto a seleção feminina superou a dos Estados Unidos por 8 a 2.

Atual campeão mundial e bronze paralímpico nos Jogos de Paris, o time masculino encara o Panamá nesta quarta (30), a partir das 13h40 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C (Chile e Porto Rico completam a chave). A competição é aberta ao público e também tem

(on streaming) no canal YouTube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes (CBDV).

Fim de jogo antecipado! Com o placar de 11 x 1 , por conta dos 10 pontos de diferença, o jogo encerrou com 7 minutos para o fim do 2º tempo!



Agora é a vez da seleção feminina entrar em quadra contra o Peru , à 10h10.#BrasilParalímpico @Caixa @CAIXAEsportes pic.twitter.com/FjD4Vazptj Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) July 29, 2025

Este é o início do ciclo [paralimpico]. A gente sabe que é uma competição um pouquinho mais difícil por ser a primeira do ano. E estrear ganhando é a melhor coisa; é saber que estamos no caminho certo, analisou o jogador Paulo Saturnino, da classe B1 (cegos totais), que marcou seis dos 11 gols da vitória contra o Peru.

Já a equipe feminina só volta a competir às 9h de quinta (31), contra o Chile, pelo Grupo B (o Panamá completa a chave). Autora de dois dos sete gols da vitória da amarelinha sobre o Peru, Jéssica Vitorino saiu satisfeita da quadra.

Toda estreia tem aquele frio na barriga, isso é normal, mas mantivemos a nossa defesa, que é muito potente. Todas puderam entrar em quadra e dar o seu melhor, e foi aí que conseguimos superar o nosso primeiro desafio, analisou a atleta da classe B3 (consegue definir imagens).