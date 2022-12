Gato encontra cabeça de jacaré no quintal de casa e leva para os donos

Um gato encontrou uma cabeça de jacaré no quintal de casa e levou os restos mortais para os donos O caso aconteceu no condado de Waukesha, em Wisconsin.

Em entrevista à FOX, Wendy Wiesehuegel, dona do animal, contou que o gatinho arrastou a cabeça do jacaré como se fosse um troféu.

"Definitivamente inesperado. Ele estava muito orgulhoso de si mesmo", disse.

Wendy afirmou que viu, de longe, o gatinho brincando com um objeto, mas imaginou que fosse um peixe, já que eles moram à beira do lago Keesus. "Mas [ao se aproximar], eu me abaixei e pensei: 'Isso não é um peixe. Isso é um jacaré'", lembrou.

Ela entrou em contato com o diretor de conservação do Departamento de Recursos Naturais, Tim Asperson, para relatar a situação. Segundo o especialista, o cádaver parecia de um animal real, que teria cerca de um metro de comprimento.

Como na região não é comum o aparecimento de jacarés, Wendy afirmou que vê o caso como um alerta, porque a presença de répteis no lago pode ameaçar a segurança de moradores e banhistas.

"Pensei na gravidade disso e em como seria horrível se estivesse no lago, fosse verão e as pessoas nadando", disse. Fonte: canal ABC.

É um hábito muito comum dos animais de estimação, principalmente os gatos, trazer algum objeto segurando-o pela boca, depois de encontrá-los em algum lugar. Quando isso ocorre, eles se sentem verdadeiros caçadores, com uma grande conquista! Entregar esse prêmio ao seu tutor é algo que ele considera muito especial e, por isso, uma grande demonstração de afeto.