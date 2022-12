Estados Unidos e México comemoram 200 anos de relações bilaterais

Os Estados Unidos e o México comemoraram 200 anos de relações bilaterais na segunda-feira, 12, com a assinatura de uma Declaração de Amizade entre os dois países, um marco que os governos dos dois Estados descreveram como uma "oportunidade única" para explorar o seu passado comum.



No evento de comemoração, realizado no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país latino-americano, Marcelo Ebrard, e o conselheiro presidencial norte-americano Chris Dodd sublinharam que "é um momento apropriado" para a construção de acordos entre os países da América do Norte, de acordo com uma declaração emitida pelo corpo diplomático do México.

Dodd mencionou que, "graças aos laços profundos que unem as duas nações", o México e os Estados Unidos "têm uma grande oportunidade de consolidar a região como uma potência energética democrática, económica e limpa no mundo", acrescentando que nos próximos 200 anos "continuarão a trabalhar em conjunto para atingir objetivos comuns e enfrentar desafios comuns".

Pela sua parte, a diplomacia mexicana afirmou que a história de ambos os estados "está intimamente interligada" e que é impossível compreender o curso da história um do outro sem a presença do outro.

"Nestas celebrações, iremos refletir sobre o complexo momento global em que vivemos, se o nosso passado e o nosso presente estão relacionados; o sucesso de ambos os países no futuro dependerá também em grande medida da relação bilateral", sublinhou Ebrad.



Entretanto, o Presidente Joe Biden salientou o compromisso dos dois países com a liberdade, a democracia e o Estado de direito: "Hoje, os Estados Unidos e o México celebram 200 anos de relações bilaterais. Como nossos vizinhos e amigos mais próximos, partilhamos um conjunto de valores que estão na raiz da nossa força.

Segundo o presidente dos EUA, a data serve para destacar a parceria económica e de segurança entre o México e os Estados Unidos, que fez da América do Norte "a região mais competitiva e dinâmica do mundo".

Neste sentido, Biden salientou a importância do evento, dado que cai no Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, "um feriado com profundo significado religioso e cultural para milhões de mexicanos e mexicano-americanos".

"Hoje, também honramos os laços culturais e familiares que unem o nosso povo e as muitas contribuições únicas dos mexicano-americanos, que fortaleceram e enriqueceram os Estados Unidos durante gerações", disse o chefe-maior da Casa Branca.

"Ao longo da nossa história comum, o México e os Estados Unidos têm demonstrado que somos mais fortes e mais seguros quando estamos juntos", acrescentou.

A data também foi comemorada pelo atual Secretário de Estado dos EUA, Antony John Blinken.

"A relação EUA-México é uma das mais importantes, dinâmicas e economicamente significativas do mundo. Nossos países compartilham muito mais do que uma fronteira. Com 200 anos de relações bilaterais, mais de 40 milhões de dólares americanos Cidadãos mexicanos que vivem nos Estados Unidos e milhões de americanos que vivem e viajam para o México todos os anos, nossos países desfrutam de uma história, herança e cultura únicas e compartilhadas", ressaltou o Secretário de Estado.