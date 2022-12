Alunos recorrem ao TikTok para preencher lacunas nas aulas escolares

Discutir questões que toquem nas divisões culturais, como raça, gênero e sexualidade em sala de aula não é algo que acontece de modo profundo nas escolas dos EUA. Pelo contrário, com mais leis conservadoras que restringem, os alunos estão descobrindo as redes sociais como fonte para esse tipo de ensino.



Para preencher as lacunas, alguns alunos estão procurando as mídias sociais, onde personalidades online, organizações sem fins lucrativos e professores estão experimentando maneiras de se conectar com eles fora dos limites da escola.



As plataformas abriram novas oportunidades para educadores que buscam expandir a visão de mundo dos alunos, como o TikTok, que passou a incentivar mais conteúdo educacional.



Em maio de 2020, quando a maioria dos estudantes americanos ainda estava aprendendo remotamente por causa da COVID-19, a empresa anunciou que estava investindo milhões de dólares e se unindo a especialistas, figuras públicas e instituições educacionais para postar mais material de aprendizado sob a hashtag #LearnOnTikTok.

A educadora Isis Spann, por exemplo, disse que começou a desenvolver conteúdo digital depois que funcionários de um sistema escolar da Carolina do Sul a desencorajaram de compartilhar histórias sobre algumas figuras do movimento pelos direitos civis com seus alunos do jardim de infância durante o Mês da História Negra. Ela também se lembra de ter sido instruída pelo escritório do diretor a remover os brincos que diziam “Strong Black Queen” porque eram considerados inapropriados.



“Isso não se encaixou bem comigo. Não pude deixar de pensar que, se não fosse uma professora negra, estaria tendo uma experiência diferente", disse ela.

Spann deixou a sala de aula e agora dirige uma empresa, “FUNdamentals of Learning”, que fornece materiais educacionais para uso pessoal e online. Ela disse que é grata por poder compartilhar suas ideias independentemente das regras de qualquer escola ou administrador.



Nos vídeos “Black Girl Magic Minute”, Taylor Cassidy, de 19 anos, apresentadora do TikTok Radio Channel da Sirius XM, destaca as histórias de mulheres que a inspiraram e compartilha notícias sobre a cultura negra.

Outros que estão encontrando público online para suas opiniões sobre a história e os eventos atuais incluem a personalidade de Atlanta Lynae Bogues, que apresenta um segmento chamado “Parking Lot Pimpin” sobre tópicos sociais e políticos na comunidade negra. Kahlil Greene, que em 2019 se tornou o primeiro presidente negro do corpo estudantil da Universidade de Yale, se autodenomina o “Historiador da Geração Z” nas redes sociais. Ele compartilha histórias da história e da cultura negra.



Porém, nem tudo postado online é educacional, para dizer o mínimo. O segredo para ajudar os alunos a separar material educacional confiável de todo o resto – incluindo frivolidade, desinformação e teorias da conspiração – é ensiná-los alfabetização digital, dizem os especialistas. Eles precisam ser capazes de identificar fontes e encontrar informações corroborantes.



Pais e educadores devem dedicar um tempo para aprender mais sobre o TikTok, especialmente para entender a plataforma e como alcançar as crianças onde elas estão, disse Vanessa Dennen, professora da Florida State University. Só o TikTok tem cerca de 80 milhões de usuários nos EUA, e eles são jovens.

“Olha, o problema é que as crianças estão no TikTok porque os pais e os adultos não estão”, disse Dennen.

Kennedy McCollum, 18, disse que aprendeu muito sobre história com os vídeos do TikTok enquanto crescia em Phoenix. Ela ainda busca muito as redes sociais para notícias, para aprender mais sobre movimentos sociais e desenvolver suas habilidades em finanças pessoais.



“No ensino médio, os professores realmente não falavam sobre os problemas atuais que estão acontecendo, especialmente quando se trata de brutalidade policial. Não se fala nada sobre isso", disse McCollum, que agora frequenta a Hampton University, uma instituição historicamente negra na Virgínia.

Antes do ensino médio, Mecca Patterson-Guridy frequentou a Sankofa Freedom Academy Charter School, que enfatiza o orgulho da herança africana dos alunos. Como estudante agora na Philadelphia High School for Creative & Performing Arts, onde ela tem mais professores brancos, ela disse que sente que nem todos estão confortáveis com questões relacionadas à raça.

Houve discussões sobre a história negra, ela disse, mas elas pareciam incompletas e baseadas no trauma negro, então ela foi às redes sociais para encontrar representações mais positivas.

“Muitas vezes a história negra, a história latina, a história asiática, a história indígena é negligenciada. Vamos falar sobre os direitos das mulheres, educação sexual e aborto também”, disse ela. “Acho que deveríamos falar mais sobre as coisas que estão nos impactando diretamente.”

Fonte: Associated Press.