Tempestade de inverno provoca tornados e mortes no sul dos EUA

Uma tempestade destrutiva se espalhou pelos Estados Unidos, gerando tornados que atingiram partes do Texas, Oklahoma e Louisiana, onde duas mortes foram relatadas, e trouxe condições de nevasca para as Grandes Planícies e ameaçou um clima mais severo nesta quarta-feira, 14, no sul.

No norte da Louisiana, um menino foi encontrado morto em uma área arborizada a mais de 800 metros de sua casa na área de Keithville, ao sul de Shreveport, disse o xerife da paróquia de Caddo, Steve Prator. A mãe da criança foi encontrada morta mais tarde a uma rua de sua casa, disse ele.



O pai da criança relatou o desaparecimento de sua casa, que o xerife disse ter sido demolida na tempestade.

“Não conseguimos nem encontrar a casa que ele estava descrevendo com o endereço. Tudo se foi", disse Prator à estação de TV KSLA de Shreveport.

Em Farmerville, Louisiana, cerca de 90 milhas (145 quilômetros) a leste de Keithville, cerca de 20 pessoas foram levadas para um hospital, algumas com ferimentos graves, depois que um tornado causou grandes danos a casas móveis e um complexo de apartamentos, o Union Parish Sheriff's Office disse à estação de TV Monroe KNOE.



A previsão desta quarta-feira prevê tempestades mais severas e tornados potencialmente adicionais ao longo da costa central do Golfo, incluindo Nova Orleans e sul da Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida Panhandle.

Na terça-feira, cinco tornados foram confirmados no norte do Texas com base em vídeos e relatos de testemunhas oculares, mas potencialmente uma dúzia pode ter ocorrido, informou o Serviço Nacional de Meteorologia em Fort Worth, Texas.



Dezenas de casas e empresas foram danificadas pelas tempestades e várias pessoas ficaram feridas nos subúrbios e condados que se estendem ao norte da área de Dallas-Fort Worth. Mais de 1.000 voos dentro e fora dos aeroportos da área foram adiados e mais de 100 foram cancelados na terça-feira, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware.

Os alertas de nevasca se estenderam de Montana até o oeste de Nebraska e Colorado, e o Serviço Nacional de Meteorologia disse que até 61 centímetros de neve é possível em algumas áreas do oeste de Dakota do Sul e noroeste de Nebraska. Ventos de mais de 80 quilômetros por hora às vezes impossibilitam a visão ao ar livre em Nebraska, disseram autoridades.



Os meteorologistas esperam que o sistema de tempestades prejudique o meio-oeste superior com gelo, chuva e neve por dias, bem como se mova para o nordeste e os Apalaches centrais. Moradores de West Virginia a Vermont foram instruídos a ficar atentos a uma possível mistura significativa de neve, gelo e granizo, e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade de inverno de quarta à noite até sexta à tarde, dependendo do momento da tempestade.



No Colorado, todas as estradas foram fechadas no quadrante nordeste do estado. O clima severo na região pecuária também pode ameaçar o gado. Ventos extremos podem empurrar o gado através das cercas enquanto seguem a direção do vendaval, disse Jim Santomaso, representante do nordeste da Associação de Pecuaristas do Colorado.



Um aviso de nevasca foi emitido na costa norte de Minnesota, já que algumas áreas esperam até 24 polegadas de neve e rajadas de vento de até 40 mph. E no sul do estado, rajadas de vento de até 80 km/h reduziram a visibilidade.

A meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, Melissa Dye, nas cidades gêmeas, disse que este é um “evento de longa duração” com neve, gelo e chuva até a noite de sexta-feira. Minnesota esperava uma calmaria na quarta-feira, seguida por uma segunda rodada de neve.

O mesmo sistema climático despejou neve pesada na Sierra Nevada e no oeste dos EUA nos últimos dias.



Fonte: Associated Press.