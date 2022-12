Congressistas apresentam projeto de lei que visa banir o TikTok nos EUA

Um projeto de lei busca banir a rede social Tik Tok dos Estados Unidos. O anúncio da medida, que é bipartidária, foi realizado pelo senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, nesta terça-feira, 13.



O parlamentar argumenta que a rede social, criada na China e de propriedade da empresa ByteDance, poderia estar sendo usada para espionar ou censurar americanos.

Em uma audiência realizada em novembro, o diretor do FBI, Chris Wray, também afirmou que as operações do TikTok em solo americano têm risco potencial de serem usadas também pelo governo chinês para influenciar os usuários ou controlar seus dispositivos.



O novo projeto de lei, apresentado pelo senador Marco Rubio, R-Fla., e pelos deputados Mike Gallagher, R-Wisc., e Raja Krishnamoorthi, D-Ill., proibiria “todas as transações de qualquer empresa de mídia social em ou sob a influência de, China, Rússia e vários outros países estrangeiros preocupantes”, de acordo com um comunicado de imprensa.



Na esteira do Congresso, estados como Alabama e Utah anunciaram que vão propor medidas para proibir a rede social em dispositivos móveis que pertencem aos governos estaduais.

A suspeita que recai sobre o Tik Tok vigora desde o governo de Donald Trump, que tentou banir as operações da rede social, mas acabou perdendo diferentes batalhas judiciais sobre o caso.



Um porta-voz da rede social disse à agência Reuters que vê o movimento com preocupação. “Em vez de encorajar o governo a concluir sua revisão de segurança nacional do Tik Tok, alguns membros do Congresso [decidiram] promover, de forma política, a proibição, que não fará nada para reforçar a segurança nacional dos EUA”, disse.



O TikTok levantou temores nos EUA de que funcionários do governo chinês possam obter acesso a dados de usuários dos EUA sob a lei chinesa, o que poderia obrigar a empresa a fornecer informações. O TikTok insiste que os dados dos usuários dos EUA são armazenados com segurança fora da China, o que, segundo ele, deve mantê-los fora do alcance de funcionários do governo.



Mas as garantias da empresa fizeram pouco para diminuir o calor no TikTok. O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA está conversando com a empresa sobre como resolver algumas das preocupações com os dados, embora uma solução tenha sido adiada. O diretor do FBI, Christopher Wray, testemunhou perante o Congresso recentemente que está “extremamente preocupado” com a possível influência do governo chinês por meio do TikTok sobre os usuários dos EUA.



Fonte: Reuters e CNBC.