Voo Rio de Janeiro-Houston sofre forte turbulência; 5 pessoas ficam feridas

Cinco pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital depois que um voo do Rio de Janeiro para Houston nesta segunda-feira,19, passou por uma "turbulência inesperada" , informou a United Airlines.



O voo 128 da United Airlines chegou ao Aeroporto Intercontinental George Bush às 5h30 desta segunda-feira vindo do Rio de Janeiro.



De acordo com a United Airlines, dois passageiros e três tripulantes sofreram ferimentos leves durante o voo. Eles foram recebidos pela equipe médica na chegada ao aeroporto de Houston e foram levados para um hospital local.

Em um comunicado, a United Airlines disse: "O voo 128 da United encontrou uma turbulência inesperada a caminho de Houston. Na chegada, dois passageiros e três tripulantes foram recebidos por equipe médica e levados a um hospital local com ferimentos leves. Somos gratos à nossa tripulação por seus esforços para garantir a segurança de nossos funcionários e clientes."



No domingo, pelo menos 36 pessoas no voo 35 da Hawaiian Airlines ficaram feridas, de acordo com os Serviços Médicos de Emergência de Honolulu, enviando 20 pessoas para salas de emergência.

O avião encontrou o ar agitado 30 minutos antes de pousar em Honolulu.

Fonte: Fox26Houston.