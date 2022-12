Remédios para febre infantil entram em falta; situação pode durar até o final do inverno

Os analgésicos infantis entraram em falta nas prateleiras por conta dos casos de gripe, que criaram um aumento na demanda de remédios para febre e outros produtos que as pessoas podem comprar sem receita médica nos Estados Unidos. Médicos e outros especialistas dizem que o problema pode persistir até o início do próximo ano.

“Há mais crianças doentes nesta época do ano do que vimos nos últimos dois anos”, disse a Dra. Shannon Dillon, pediatra do Riley Children's Health, em Indianápolis. A farmacêutica Johnson & Johnson diz que não está enfrentando escassez generalizada de Tylenol infantil, mas o produto pode estar "menos disponível" em algumas lojas. A empresa disse que está operando suas linhas de produção 24 horas por dia. Além dos produtos vendidos sem receita, o antibiótico prescrito amoxicilina também está em falta devido ao aumento da demanda, de acordo com a Food and Drug Administration. A droga é frequentemente usada para tratar infecções de nariz e garganta em crianças.

A falta desse medicamento pode depender se há trabalhadores suficientes nos armazéns e lojas para entregar o produto e estocar nas prateleiras, observou Erin Fox, que pesquisa a escassez de medicamentos e é diretora sênior de farmácia da University of Utah Health, administrando cinco hospitais. Fox disse que não há problemas nas fábricas ou falta de ingredientes que contribuam para a escassez atual. Esses obstáculos podem levar a longas interrupções no fornecimento.

Nesse cenário, a CVS Health impôs um limite de dois produtos para todos os produtos infantis para alívio da dor comprados em suas farmácias ou online. A Walgreens está limitando os clientes on-line a seis compras de produtos de venda livre para crianças que reduzem a febre, mas esse limite não se aplica às lojas físicas.

Eles também dizem que os pais têm alternativas se encontrarem prateleiras vazias. Dr. Shannon Dillon, pediatra do Riley Children's Health, em Indianápolis afirma que a febre pode não ser intrinsecamente prejudicial para crianças mais velhas. No entanto, os pais devem levar o recém-nascido com menos de 2 meses ao médico se a criança apresentar febre de 100,4 Fahrenheit ou mais. E os médicos dizem que qualquer criança com febre deve ser monitorada quanto a mudanças de comportamento.

Fonte: AP Health