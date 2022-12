Frio extremo e ciclone-bomba atingem os EUA; veja como ficam as viagens aéreas

Uma massa de ar extremamente fria de características siberianas vinda do Ártico vai congelar grande parte dos Estados Unidos nestes dias que antecedem o Natal. Um ciclone- bomba pode atingir o meio-oeste no final desta semana, de acordo com o Weather Channel.



O dia de Natal será o mais frio em quase 40 anos para milhões em todo o país. Mesmo o tradicionalmente quente estado da Flórida terá um Natal frio. Cidades do norte da Flórida, como Jacksonville, Tallahassee e Pensacola, podem ter mínimas de até 5ºC negativos e máximas ao redor de 5ºC.



Vários dias de forte nevasca são esperados. Os meteorologistas estão alertando sobre perigo nas rodovias nas viagens de férias de fim de ano com risco de vida para grande parte do país. “Estamos projetando temperaturas muito abaixo do normal, temperaturas potencialmente perigosas até o feriado de Natal”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.



Viagens aéreas



As principais companhias aéreas emitiram isenções de viagens antes da tempestade de inverno que está prevista para abalar cidades, incluindo Chicago - um importante centro de viagens aéreas - o mais difícil, de acordo com o Weather Channel.

A United Airlines, com sede em Windy City, está oferecendo isenção aos viajantes no meio-oeste, Texas e na costa leste. As taxas de alteração de voo serão isentas, bem como os aumentos de tarifa para os clientes que alterarem os voos devido à previsão dentro de uma janela específica de remarcação.

JetBlue, American Airlines, Delta, Southwest e Alaska Airlines também estão oferecendo isenções para uma série de rotas e datas de voo específicas.



A tempestade que se aproxima, que tem potencial para se tornar um ciclone bomba sobre o Meio-Oeste, traria condições de nevasca para áreas próximas aos Grandes Lagos, bem como frio extremo e calafrios perigosos, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.



A neve pesada atingirá o solo em grande parte do meio-oeste - até o sul de Jackson, Mississippi - começando na noite de quinta-feira e durando até o fim de semana do feriado.

Espera-se que a costa leste tenha ventos fortes, e o ar frio chegará até o sul, como os estados normalmente quentes do Texas e da Flórida.



Os meteorologistas acreditam que a tempestade atingirá seu pico de força no final da semana, enviando neve pesada para partes de Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana e Ohio.



Espera-se que as temperaturas caiam abaixo de zero na manhã de sexta-feira nas planícies do norte e no oeste das montanhas, e o clima frio permanecerá na próxima semana.

Com informações do NY Post.