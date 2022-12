Os preços dos imóveis vão cair? O que esperar do mercado imobiliário dos EUA em 2023

Uma das maiores questões na mente dos compradores é se os preços das casas cairão em 2023. E, se caírem, cairão um pouco, apenas o suficiente para serem acessíveis novamente, ou cairão muito, levando a uma quebra do mercado e a uma crise patrimonial para os proprietários?

A boa notícia é que os especialistas não estão prevendo uma quebra do mercado como aconteceu em 2008. Com o estoque de imóveis ainda baixo e os níveis de valorização dos imóveis altos, as condições não são propícias para uma recessão.

Mas quanto à diminuição dos preços em 2023, os especialistas estão divididos. Alguns preveem uma pequena queda, enquanto outros acham que os preços das casas continuarão subindo, mas em um ritmo mais moderado do que em 2022.

Corretores dizem que muitos compradores poderão comprar a preços razoáveis no próximo ano, embora muitos proprietários estarão hesitando em vender. Alguns acreditam que os valores imobiliários se valorizem de forma constante, mas não com os ganhos que vimos nos últimos anos.

Fatores que contribuirão para isso incluem o aumento da demanda por moradias, taxas de juros mais baixas e o potencial de recuperação econômica.

Apesar disso, a previsão é de que os preços caiam em média cerca de 5% no primeiro trimestre de 2023. Já uma queda significativa nas taxas de hipoteca poderia aumentar os preços dos imóveis novamente.

As taxas de hipoteca cairão em 2023?

As taxas médias de juros atingiram uma alta de 7,08% em novembro, a maior dos últimos 20 anos, antes de sofrerem uma forte queda neste mês de dezembro. No momento da redação deste artigo, a taxa fixa média de 30 anos caiu para 6,31%, de acordo com a Freddie Mac.

Alguns especialistas preveem que as taxas continuarão na faixa de 6% a 7% ao longo de 2023, enquanto outros preveem uma queda para 5%.

Já profissionais imobiliários preveem que as taxas oscilarão entre 6% e 7% ao longo de 2023, sem grandes aumentos. Eles apontam os fatores que podem afetar se as taxas sobem ou descem, que incluem a inflação, influências externas como o conflito na Ucrânia e condições gerais do mercado.

Analistas financeiros apontam que se o Fed continuar com sua tendência de aumentos menores das taxas, o mercado já pode ter chegado ao seu pico, pois as taxas já estão começando a cair. Mas se eles continuarem vendo gastos descontrolados dos consumidores, os aumentos sustentados das taxas podem continuar a elevar as taxas de juros das hipotecas acima de 7%.

O estoque de moradias melhorará em 2023?

Alguns fatores que poderão elevar o estoque de imóveis disponíveis no mercado incluem taxas de juros mais baixas, aumento de novas construções e aumento da confiança do consumidor, este último potencialmente levando mais proprietários a colocar suas casas a venda no mercado, aumentando ainda mais a oferta.



Um aumento em novas construções pode ajudar bastante a mitigar a escassez de estoque, e se espera que mais construtoras concluam um número significativo de projetos nos próximos meses.



Outros especialistas estão mais cautelosos, dizendo que a oferta total dependerá das novas construções, do apetite dos investidores por renda de aluguel e das preferências das famílias por uma nova casa.



O que você deve fazer se espera comprar uma casa em 2023?



Lembre-se que mesmo que as taxas permaneçam elevadas em 2023 os preços dos imóveis provavelmente diminuirão, tornando a compra mais acessível. As taxas de juros de hipotecas ainda se encontram em níveis historicamente baixos, e não devem regressar aos 2,5%, ao menos pelos próximos anos.



Saiba que a localização da propriedade e a atratividade da comunidade ao redor determinarão o valor da propriedade, e não os custos de financiamento. Lembre-se de que uma propriedade sólida pode ser refinanciada mais tarde, quando as taxas estiverem mais baixas.



Enfim, previsões e recomendações de especialistas podem ser úteis, mas lembre-se de que a melhor decisão dependerá de suas circunstâncias financeiras e necessidades de vida. Em outras palavras, você deve comprar quando for o momento certo para você, não quando o mercado “dizer” que é o certo.

Neise Cordeiro

Realtor®

Instagram: @Neiserealtorfl

(407)603-7072