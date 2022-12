Estado de NY vai exigir faixas salariais em anúncios de emprego

Nova York será o quarto estado dos EUA a exigir faixas salariais em anúncios de emprego. Uma nova lei assinada na quarta-feira, 21, pela governadora Kathy Hochul, vai entrar em vigor em setembro de 2023.

A lei se aplica a todos os empregadores em Nova York com quatro ou mais trabalhadores, mesmo para trabalhos realizados apenas parcialmente dentro do estado. Até setembro, os anúncios de emprego devem incluir um valor de salário anual ou por hora ou intervalo mínimo e máximo.

Uma lei semelhante da cidade de Nova York entrou em vigor em novembro. A lei salarial de Nova York faz parte de uma onda de exigências que varre os EUA à medida que cresce a pressão para fechar uma persistente diferença salarial entre homens brancos, mulheres e pessoas negras.



À medida que mais estados implementam as regras, empresas como Microsoft Corp. Citigroup Inc. e Google estão começando a listar faixas salariais nacionalmente, mesmo quando não são obrigadas a fazê-lo por lei.

E especialistas em empregos dizem que os trabalhadores estão cada vez mais pedindo informações.



O Colorado já tem seus próprios requisitos e a Califórnia e Washington adicionarão regras semelhantes em 1º de janeiro. Os quatro estados têm uma força de trabalho civil combinada de cerca de 36 milhões de pessoas, representando 22% dos 164 milhões de trabalhadores civis dos EUA, de acordo com o Bureau of Dados das Estatísticas do Trabalho.



Os caçadores de empregos em Connecticut, Maryland e Nevada também podem solicitar as informações como parte do processo de contratação, mas isso não é obrigatório nas listas de empregos. Rhode Island adicionará esse requisito em 1º de janeiro. Jersey City, Nova Jersey, e Cincinnati e Toledo, Ohio, também têm seus próprios requisitos locais de listagem de empregos. Incluir os mais de 7 milhões de trabalhadores nesses estados significaria que mais de um quarto dos trabalhadores dos EUA se enquadram em algum tipo de requisitos salariais para listas de empregos no próximo ano. Fonte: Bloomberg News.