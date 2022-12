Quais os aeroportos mais baratos e os mais caros dos EUA?

O custo das viagens aéreas permanece elevado nesta temporada de férias, à medida que a indústria se recupera de um período de depressão relacionada à pandemia. Mas quais são os aeroportos dos EUA cujo custo de voo é mais barato ou mais caro?



As passagens aéreas nos Estados Unidos aumentaram 36% de novembro de 2021 a novembro de 2022, de acordo com dados do índice de preços ao consumidor do Bureau of Labor Statistics, marcando o nível mais alto no mês desde 2015. O índice mede as mudanças de preço ao longo do tempo para uma variedade de bens e serviços. As tarifas dos ingressos tendem a atingir o pico no início do verão e, em seguida, diminuem até o final do verão, antes de voltarem a subir em outubro e novembro.







Entre os 75 aeroportos de maior tráfego nos EUA, o mais caro para voar no segundo trimestre de 2022 foi o Aeroporto Internacional Washington-Dulles, nos arredores de Washington, D.C. O aeroporto tinha uma tarifa média de $ 525,70, de acordo com o Bureau de Estatísticas de Transporte. Ele foi seguido pelo San Francisco International ($ 498,55), Tucson International ($ 469,72), Ted Stevens Anchorage International ($ 469,13) e Will Rogers World Airport em Oklahoma City ($ 454,67).







Entre os aeroportos mais acessíveis para viajar neste grupo estavam Fort Lauderdale-Hollywood International ($ 279,63), Hollywood Burbank ($ 283,98), Kahului Airport em Maui ($ 288,51), Harry Reid International em Las Vegas ($ 289,61) e Orlando International ($ 292,35).



Cinco dos 20 aeroportos com as tarifas médias mais baixas estavam na Flórida, incluindo o 10º classificado Miami International, o 13º classificado Tampa International e o 19º classificado Southwest Florida International em Fort Myers.



Tarifas aéreas domésticas médias por aeroporto de origem



Os aeroportos da Flórida estavam entre os mais baratos para voar no segundo trimestre de 2022, com base nas tarifas aéreas domésticas dos 75 principais aeroportos dos EUA pelo total de passageiros domésticos, indicado pelo tamanho do ponto.



Embora os viajantes de férias enfrentem tarifas elevadas, eles também podem enfrentar taxas crescentes de atrasos e cancelamentos. A indústria tem lutado para acompanhar o retorno da demanda em 2022, registrando as maiores taxas de atrasos ou cancelamentos de voos na última década. De acordo com o Bureau of Transportation, até setembro, apenas 76,24% dos voos em todos os aeroportos e transportadoras partiram no horário, abaixo dos 81,95% em 2021.



Entre setembro de 2017 e 2022, as causas mais comuns de atrasos de voos incluem atrasos de aeronaves (5,8% dos voos), atrasos de transportadoras aéreas (5,6%) e atrasos do Sistema Nacional de Aviação (4,9%), este último incluindo alguns atrasos devidos às condições meteorológicas, volume, pistas fechadas e manutenção de equipamentos.







Dos 30 aeroportos mais movimentados, os melhores em termos de chegadas pontuais de janeiro a março deste ano foram Salt Lake City (85,0%), São Francisco (83,7%), Honolulu (83,3%), Atlanta (83,0%) e San Diego (82,7%), de acordo com USAFacts. Um voo é considerado “no horário” se chegar dentro de 15 minutos do horário programado de chegada.



No domingo do feriado de Ação de Graças, a NPR informou que mais de 4.000 voos nos Estados Unidos sofreram atrasos.







Mais de 1.575 voos dentro, dentro ou fora dos EUA já haviam sido cancelados às 9h (leste) desta segunda-feira, 26, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, enquanto 1.875 voos foram atrasados, informou a CNN.



O caos das viagens pós-feriado está afetando grande parte do país, com o site relatando o maior número de cancelamentos no Hartsfield-Jackson International de Atlanta, seguido pelo Aeroporto Internacional de Denver, Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore Washington e Aeroporto Internacional Midway de Chicago.



No domingo, o Natal teve 3.178 voos cancelados e 6.870 atrasos.



Na véspera de Natal, houve um total de 3.487 voos cancelados, de acordo com a FlightAware. Sexta-feira foi o pior dia com 5.934 cancelamentos, enquanto quinta-feira teve quase 2.700 cancelamentos.