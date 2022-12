Renovação de visto americano fica mais rápido nos consulados dos EUA no Brasil

A fila de espera para entrevista de renovação do visto americano da categoria turismo e negócios caiu em todos os postos do consulado dos Estados Unidos no Brasil. É considerado renovação vistos da categoria vencidas até 48 meses.



O tempo de espera em cada um dos cinco postos do consulado dos EUA no país são:



Brasília - 20 dias

Porto Alegre - 56 dias

Recife - até 65 dias

Rio de Janeiro - até 23 dias

São Paulo - 35 dias





Já o processo para a retirada do primeiro visto de turismo e negócios para entrar nos EUA é mais longo. Em Recife, são 332 dias, o menor registrado.

Em seguida aparecem Porto Alegre (352 dias), Brasília (399), Rio de Janeiro (437) e São Paulo (491).

As informações estão no site do Departamento de Estado Americano.