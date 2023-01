Homem tenta embarcar com peças de arma em potes de manteiga de amendoim em aeroporto de NY

Um viajante foi preso no aeroporto John F. Kennedy International, em Nova York, ao tentar embarcar com peças de arma escondidas em potes de manteiga de amendoim.



De acordo com a TSA, agentes descobriram as partes de uma arma semiautomática desmontada disfarçada dentro de dois potes de manteiga de amendoim ao passar a bagagem pelo raio x. O caso aconteceu no dia 22 de dezembro.



A agência disse que uma mala despachada do viajante de Rhode Island continha os potes de manteiga de amendoim e disparou um alarme em uma unidade de raio-X no aeroporto.



Uma inspeção mais detalhada revelou as peças da arma, embrulhadas em plástico e "presas" em dois potes do que parecia ser manteiga de amendoim da marca Jif.



De acordo com a TSA, o carregador da arma estava carregado com balas, o que é contra as normas de viagem a aérea.



"As partes da arma foram habilmente escondidas em dois potes macios e cremosos de manteiga de amendoim, mas certamente não havia nada de bom na maneira como o homem tentou contrabandear sua arma", disse John Essig, diretor de segurança federal da TSA para o aeroporto JFK, no lançamento.



“Nossos oficiais são bons em seus trabalhos e estão focados em sua missão – especialmente durante o movimentado período de férias”.



A Polícia da Autoridade Portuária confiscou as peças da arma e prendeu o homem. A penalidade civil por tentar levar armas não declaradas para um voo pode chegar a US$ 15.000 (US$ 22.000).



Os viajantes que planejam levar armas de fogo para um avião devem ter as permissões adequadas, declarar suas armas e embalá-las de acordo com as diretrizes da TSA.