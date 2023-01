Saiba quais são as 10 cidades menos caras dos Estados Unidos

Quais os 10 lugares mais baratos para se viver nos EUA? Com base em dados dos cálculos de custo de vida do Conselho de Pesquisa Comunitária e Econômica (C2ER) compilados pela Kiplinger, o custo de vida é menor em estados como Texas e Alabama.



A lista inclui apenas áreas metropolitanas com pelo menos 50.000 residentes, com o índice contabilizando os preços de moradia, mantimentos, serviços públicos, transporte, assistência médica e bens e serviços diversos.



10. Conway, Arkansas



No geral, o Arkansas "tem uma das métricas de custo de vida mais baixas da América", relata o Entrepreneur, e Conway, Arkansas, destaca-se pela acessibilidade com um custo de vida 16,7% abaixo da média nacional. Situado na área metropolitana de Little Rock-North Little Rock-Conway, Conway é a base de empresas de tecnologia, incluindo a empresa de tecnologia da informação Insight Enterprises, bem como três faculdades que lhe valeram o apelido de "A Cidade das Faculdades".

Kiplinger observa que, embora "o valor médio da casa de Conway esteja entre os mais altos da lista das 25 cidades mais baratas dos EUA, ainda está bem abaixo da média dos EUA", e os custos de mantimentos, transporte e assistência médica são razoáveis.



9. Cidade de Oklahoma, Oklahoma



Oklahoma City não é apenas a maior cidade do estado de Sooner, com uma população de 1,4 milhão e inúmeras atrações de cidade grande, mas também é bastante acessível. O custo de vida em Oklahoma City é 16,8% abaixo da média dos EUA.

A cidade se destaca por seus custos acessíveis de moradia e aluguel, embora os custos com saúde sejam mais altos do que a média e os impostos sejam um pouco confusos. O empresário observa que "Oklahoma não tem imposto de renda estadual, oferecendo economia significativa para os residentes", mas não é particularmente favorável aos impostos para famílias de classe média, de acordo com Kiplinger, embora os aposentados possam se sair um pouco melhor.



8. Mobile, Alabama



Mobile é descrito como uma "jóia da Costa do Golfo" por Kiplinger. Juntamente com um custo de vida 17,2% abaixo da média dos EUA, Mobile possui uma cultura distinta graças ao seu "passado colonial e mistura de herança crioula, africana e católica", diz Kiplinger. A cidade tem museus de arte, dança e música, e também oferece oportunidades de trabalho em setores como construção naval, saúde, alta tecnologia e engenharia.

7. Joplin, Missouri



Joplin, Missouri, não é apenas o local onde os infames ladrões de banco Bonnie e Clyde se esconderam - é também uma cidade com baixo custo de vida, 17,5% abaixo da média dos EUA para ser exato. A cidade tem um número notável de empregadores importantes, incluindo dois grandes hospitais e a General Mills, Schaeffler Group e Leggett & Platt. Em termos de custo, a cidade tem boas taxas em habitação, mantimentos, assistência médica e serviços públicos.

6. Anniston, Alabama



Anniston, Alabama, tem um custo de vida 17,6% abaixo da média dos EUA, em grande parte impulsionado pelos custos de moradia que estão 42% abaixo da média nacional. Os impostos também são razoáveis no Alabama, embora tenha cuidado, pois os custos com serviços públicos são menores.



5. Topeka, Kansas



De acordo com o Entrepreneur, "Kansas é um dos estados mais acessíveis dos EUA", e Topeka, a capital do estado, possui o menor custo de vida, de acordo com as classificações de Kiplinger. O custo de vida em Topeka está 19,4% abaixo da média nacional, com custos de moradia, mantimentos, serviços públicos, transporte e cuidados de saúde abaixo da média nacional.

Juntamente com os empregos no governo estadual, as indústrias que impulsionam esta cidade com uma atmosfera suburbana incluem saúde, varejo e manufatura.

4. Kalamazoo, Michigan



De acordo com o US News & World Report, "Kalamazoo é tão divertido e peculiar quanto seu nome incomum sugere" - e é barato, ainda por cima. Esta cidade, que tem uma cena artística e cultural vibrante e abriga a Western Michigan University, tem um custo de vida 20,7% abaixo da média dos EUA.

Juntamente com a universidade, a fabricante de equipamentos médicos Stryker e a farmacêutica Pfizer são dois grandes impulsionadores da economia local. Ainda assim, vale a pena notar que, de acordo com Kiplinger, Michigan está "entre os estados menos favoráveis aos impostos para famílias de classe média".

3. McAllen, Texas



Em seguida na lista está uma cidade do Texas localizada ao longo da fronteira. Em McAllen, o custo de vida está 21,8% abaixo da média dos EUA, embora a taxa de pobreza também seja mais do que o dobro da taxa do Texas e da taxa dos EUA. Ainda assim, Kiplinger observa alguns pontos positivos: McAllen é "famoso pela observação de pássaros por causa de sua localização em uma importante rota de migração" e possui um Museu Internacional de Arte e Ciência.

Os custos de moradia aqui são 45% mais baixos do que a média nacional, e os custos com assistência médica e mercearia também estão bem abaixo da média. Com o calor do verão, no entanto, os custos de serviços públicos estão um pouco acima da média.

2. Decatur, Illinois



Em segundo lugar, Decatur, Illinois, possui um custo de vida 22% abaixo da média dos EUA. Embora esta seja uma cidade menor, com uma população metropolitana Com pouco mais de 100.000 habitantes, está situado em uma área que é um centro agrícola e manufatureiro. A fabricante de equipamentos de construção e mineração Caterpillar tem instalações lá, e há também uma fábrica de processamento de milho considerável de propriedade da Tate & Lyle.

Custos notavelmente baixos em Decatur incluem moradia, assistência médica, serviços públicos e transporte. Os impostos, no entanto, não são tão baratos em Illinois.

1. Harlingen, Texas



Harlingen, Texas, conquistou o título de lugar mais barato para se viver na América, de acordo com Kiplinger. Nesta cidade situada no extremo sul do Texas, o custo de vida é 24,4% abaixo da média nos EUA.

A agricultura é fundamental para a economia local. Saúde e telecomunicações são indústrias em crescimento nesta cidade de cerca de 423.000 habitantes, embora as taxas de pobreza e desemprego permaneçam altas. Ainda assim, se você procura preços baixos, você os encontrará quase em Harlingen - o preço médio das casas é US $ 182.500 a menos que a média dos EUA e o aluguel do apartamento é 45% menor que a média nacional.

Becca Stanek trabalha como editora e escritora no espaço de finanças pessoais desde 2017. Ela já atuou como editora-gerente de conteúdo de investimento e poupança na LendingTree, editora da SmartAsset e redatora da The Week. Este artigo é em parte baseado em informações publicadas pela primeira vez no site irmão do The Week, Kiplinger.com