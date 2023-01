AirTag rastreia o "trajeto" de mala perdida que passou por lixeira antes de ser entregue a viajante

Uma viajante documentou a “rota” de sua mala desaparecida durante a sua viagem usando Apple Airtag para rastreá-la

A mala apareceu em uma lixeira do lado de fora de um complexo de apartamentos ao lado de um McDonald's.

A americana Valerie Szybala foi ao Twitter em 1º de janeiro para dizer que seu AirTag rastreou a mala, que desapareceu após um voo da United Airlines, até um complexo de apartamentos residenciais, onde ela disse que estava parada há mais de um dia.

"Nas lixeiras, encontrei outras sacolas vazias da United Airlines", escreveu ela em um tópico que foi visto mais de 15 milhões de vezes, compartilhando fotos de malas espalhadas do lado de fora de um prédio de concreto.

Quando ela pressionou por uma explicação, a representante da companhia aérea disse que não sabia por que o AirTag estava aparecendo ali, acrescentando que sua bolsa estava segura no centro de serviço de entrega.

Uma hora depois, Szybala postou uma atualização, dizendo que seu AirTag - "e esperançosamente bagagem" - parecia estar em movimento e parou em um restaurante McDonald's.

Pouco depois, ela disse que o AirTag havia deixado o McDonald's e estava de volta ao "conjunto de apartamentos onde está sendo mantido como refém".

Na manhã seguinte, ela disse que seu AirTag estava em movimento novamente, acrescentando que estava a cerca de 25 quilômetros da cidade.

"Embora esteja parado neste complexo comercial há meia hora, então talvez tenha saído para outra refeição."

Duas horas depois, ela relatou que sua bolsa havia retornado ao complexo de apartamentos, então deve ter saído para "fazer compras". Algumas horas depois disso, ela disse que havia se reunido com sua bolsa.

"Uau, este foi um passeio selvagem, pessoal."

Szybala explicou mais tarde que na manhã seguinte ao retorno de sua mala ao complexo de apartamentos após a viagem de "compras", ela tentou rastreá-la pessoalmente usando seu AirTag.

Ela então recebeu uma mensagem de texto "esboçada" da DCA Couriers United que dizia: "Estou entregando a bagagem perdida em seu voo com a AA/UA. Quero me desculpar pelo inconveniente que você teve com sua mala. Vou entregar para você hoje."

O correio acrescentou "a bolsa foi entregue a mim por um passageiro diferente e eu entreguei a sua [sic] em um endereço diferente e tive que voltar naquele local e buscá-la".

Como a mensagem não correspondia ao que seu AirTag havia mostrado, Szybala disse que ligou para o mensageiro, que estava virando a esquina e dirigiu para encontrá-la.

Embora estivesse feliz por ter sua bolsa de volta, Szybala disse que continuava confusa sobre a jornada pós-voo.

Ela disse que as duas malas vazias que ela viu na lixeira haviam desaparecido e um morador do complexo disse a ela que viu alguém levá-las para dentro.

Um porta-voz da United Airlines disse que a companhia aérea entrou em contato com Szybala para discutir a situação e confirmar que ela recebeu sua bagagem.

"O serviço prestado por nosso fornecedor de entrega de bagagem não atende aos nossos padrões e estamos investigando o que aconteceu para levar a essa falha no serviço", disse ela.

Rastreadores de bagagem, como AirTags, tornaram-se um acessório de viagem excelente, já que o setor de aviação com poucos funcionários luta para atender à demanda, levando a um número extraordinário de malas perdidas em todo o mundo.

A situação tornou-se tão ruim na Nova Zelândia neste verão que foi apelidada de "bagmageddon".

Rastreadores de bagagem não são permitidos em todos os voos, no entanto, devido ao tamanho das baterias de lítio que eles usam.

As regras que determinam se um dispositivo alimentado por bateria, como um rastreador de bagagem, pode ser colocado no porão de uma aeronave dependem da companhia aérea com a qual você voa e da autoridade aeronáutica do país de onde o avião decola.



Reportagem original : 9NEWS