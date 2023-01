Paraense é morta pelo namorado nos EUA e corpo está desaparecido

O FBI confirmou que Anna Laura Costa, 22 anos, natural de Santarém, oeste do Pará, foi morta pelo namorado em Los Angeles. O órgão americano entrou em contato com a Polícia Federal e informou que o namorado da jovem confessou o assassinato, "sem informar onde estava o corpo na esperança de não ser condenado".

O caso se tornou público na segunda-feira (2), após a mãe de Anna Laura, ser informada pela Polícia Federal que a filha única tinha sido morta pelo namorado identificado como Luís Antônio Gomes Akay, também brasileiro.

Não demorou para que outros familiares de Anna Laura e amigos de seus pais começarem a se manifestar por meio de redes sociais pedindo justiça para o caso, que seria resultado de um relacionamento abusivo do qual a jovem teria tentado se libertar. Um pedido de tempo no relacionamento teria motivado o crime, segundo relato do assassino à polícia de Los Angeles.

Anna Laura ,que já estava nos Estados Unidos há 5 anos, era soldado do exército norte-americano, morava no estado da Virgínia e tinha viajado a Los Angeles para passar uns dias de férias com o namorado. Ela fazia contato diário com a família, mas, desde o dia 27 de dezembro, os contatos cessaram e a mãe não conseguiu mais falar com a filha.

No dia 30 de dezembro, Erbena Costa procurou a delegacia da Polícia Federal em Santarém para comunicar o desaparecimento da filha Anna Laura. Autoridades norte-americanas também foram informadas do caso e a polícia de Los Angeles, com auxílio do FBI, iniciou as investigações. Não demorou para que o namorado da vítima caísse em contradição sobre a primeira versão apresentada de que, após uma discussão, Anna Laura teria deixado o hotel levando apenas o celular e não teria retornado mais.

Segundo informações do FBI à Polícia Federal, Luís Antônio acabou confessando ter assassinado Anna Laura por não aceitar o fim do relacionamento. Luís Antônio está sob custódia da polícia de Los Angeles.



Reportagem G1