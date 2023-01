Mais de 25 milhões estão sob alguma ameaça de clima severo no sul dos EUA

Mais de 25 milhões de pessoas estão sob algum tipo de ameaça climática severa no sul dos Estados Unidos, com o risco de fortes tempestades que se estendem do noroeste da Flórida ao extremo sudeste do Alabama e partes da Geórgia, e da costa leste ao sudeste da Virgínia.

À medida que as chuvas e tempestades avançam para a Geórgia e o norte da Flórida, é possível que rajadas de vento, granizo e tornados causem danos.

Cidades como Tallahassee, Albany, Charlotte, Virginia Beach, Atlanta, Raleigh e Norfolk puderam ver ventos e tornados. Chuvas fortes também podem causar inundações repentinas em partes do Mississippi.

A tempestade de vários riscos, que se dirigiu para o centro e sul dos Estados Unidos depois de atingir a Califórnia com inundações mortais, já provocou pelo menos 120 relatórios de tempestade nos últimos dois dias e deixou um rastro de destruição enquanto se movia. ao sul e sudeste do país.

Houve 11 relatórios de tornados, 92 relatórios de vento e 17 relatórios de granizo.

Relatórios de tornados incluíram seis em Illinois na terça-feira e tornados de categoria EF-1 em Jessieville, Arkansas, na segunda-feira. Outros relatos de tornados vieram de Louisiana, Oklahoma, Tennessee, Geórgia e Mississippi.

Um alerta de tornado está em vigor em grande parte do oeste e sul do Alabama até as 4h CST e em partes da Geórgia, Flórida e Alabama até o meio-dia, horário local.

No Tennessee, Memphis e Jackson tiveram chuvas recorde na terça-feira. Memphis recebeu 97 mm, superando seu recorde diário anterior de 54 cm estabelecido em 1949. Jackson recebeu 60 mm na terça-feira, superando o recorde diário anterior de 43 mm estabelecido em 1951.

Uma massa de ar extremamente quente e úmida sobre a costa leste e sudeste ajudou a alimentar o surto de mau tempo. Mais de 35 recordes diários de temperatura alta foram quebrados no leste dos Estados Unidos na terça-feira, com temperaturas chegando a 27 graus Celsius em Baton Rouge, 26 graus Celsius em Wilmington e 20 graus Celsius em Washington.

Enquanto isso, mais de 5 milhões de pessoas estão sob alertas climáticos de inverno no Upper Midwest e nos Grandes Lagos, onde se espera que o acúmulo de neve e gelo afete as viagens, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

A neve pesada é esperada em partes do meio-oeste superior até quarta-feira, enquanto a chuva congelante e uma mistura de inverno se espalharão pelo norte da Nova Inglaterra até quinta-feira, informou o Serviço Meteorológico.

A tempestade deve começar a se dissipar gradualmente na quinta-feira. Enquanto isso, outro intenso sistema de tempestades se dirige para a costa oeste.

Junto com relatos de tornados e ventos fortes, vieram relatos de danos.

Um dos tornados relatados foi em Jonesboro, Louisiana, onde grandes árvores foram derrubadas.

Danos também foram relatados em Jessieville, Arkansas, onde vários prédios escolares foram danificados pela queda de árvores e linhas de energia, junto com várias casas na área, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Garland.

Os danos causados pela tempestade também foram vistos na terça-feira em Marion, Alabama, onde uma casa parecia ter sido deslocada de sua fundação, informou a afiliada da CNN WBRC.