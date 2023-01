Benefícios Climáticos: Saiba quais os créditos e incentivos fiscais nos EUA

No início deste ano, o Congresso aprovou a maior lei climática da história – disfarçada sob o nome de “Lei de Redução da Inflação”. Mas embora os economistas digam que o projeto de lei pode não reduzir muito a inflação, ele pode fazer uma coisa importante para um país que está tentando se afastar dos combustíveis fósseis: estimular milhões de lares em toda a América a mudar para fontes de energia mais limpas com dinheiro grátis.

A partir do ano novo, o projeto de lei oferecerá às famílias milhares de dólares para fazer a transição de aquecedores, fogões e carros movidos a combustíveis fósseis para versões mais limpas. Em 1º de janeiro, as famílias de renda média poderão acessar mais de meia dúzia de créditos fiscais para fogões elétricos, carros, telhado solar e muito mais. E a partir de meados de 2023, as famílias de baixa renda poderão obter descontos antecipados em alguns desses mesmos aparelhos - sem ter que esperar para declarar seus impostos para receber o dinheiro de volta. Esta ferramenta on-line prática mostra para o que você pode ser elegível, dependendo do seu código postal e renda.

Mas em quais créditos os americanos devem se concentrar - e quais são os melhores para o clima? Aqui está um guia para os principais benefícios climáticos da Lei de Redução da Inflação e como acessá-los.

Heat pumps — uma das tecnologias mais populares da transição para energia limpa. “Bomba de aquecimento” é um nome um pouco impróprio para essas máquinas, que são mais como sistemas combinados supereficientes de ar condicionado e aquecimento. Esses aparelhos funcionam com eletricidade e movem o calor, em vez de criá-lo, e, portanto, podem ser três a cinco vezes mais eficientes do que os aquecedores tradicionais a gás ou de resistência elétrica.

As ‘ pumps” podem ter enormes economias de custo e carbono. De acordo com uma análise usando dados do Laboratório Nacional de Energia Renovável, mudar para uma bomba de calor pode economizar de US$ 100 a US$ 1.200 por ano em contas de aquecimento e evitar de 1 a 8 toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono por ano. Para comparação, tornar-se vegano por um ano inteiro economiza cerca de 1 tonelada métrica de emissões de CO2.

Mas muitos consumidores encontram obstáculos ao mudar para “ pumps” . Em algumas áreas, pode ser difícil encontrar um empreiteiro treinado e disposto a instalá-los; Alguns proprietários relatam que os empreiteiros compartilham informações erradas sobre essas ‘bombas” de aquecedores, incluindo que elas não funcionam em climas frios. (Bombas de aquecedores modernas funcionam em climas frios e podem aquecer uma casa mesmo quando as temperaturas externas caem para -31 graus Fahrenheit.)

Veículos elétricos — a melhor escolha para reduzir as emissões dos carros

Crédito fiscal disponível em 1º de janeiro: até US$ 7.500, dependendo da marca e modelo do carro

Se você é como os milhões de americanos que não vivem em uma comunidade com amplo transporte público, a melhor forma de descarbonizar seu transporte é mudar para um carro elétrico. Mas os carros elétricos podem ser caros para muitos americanos.

A partir de 1º de janeiro, um novo crédito fiscal para veículos elétricos oferecerá aos consumidores até US$ 7.500 de desconto na compra de um veículo elétrico. Nos primeiros meses, os americanos terão um desconto entre $ 3.751 e $ 7.500 na compra de um EV (veículo elétrico) , dependendo do tamanho da bateria do carro.

Existem limitações, de acordo com a nova lei. Os veículos também terão que ser montados na América do Norte, e carros que custam mais de US$ 55.000 não são elegíveis, nem vans ou caminhões que custam mais de US$ 80.000. Nesta semana, a Receita Federal forneceu uma lista de veículos que devem atender aos critérios a partir de 1º de janeiro.

A partir de março, no entanto, esse crédito de US$ 7.500 será dividido em duas partes: os consumidores podem obter um crédito de US$ 3.750 se o veículo tiver uma bateria contendo pelo menos 40% de minerais críticos dos Estados Unidos (ou de um país que os Estados Unidos tenham livre -acordo comercial com) e outro crédito de US$ 3.750 se pelo menos 50% dos componentes da bateria forem montados e fabricados na América do Norte. Essas regras ainda não foram finalizadas, portanto, o crédito tributário a partir de 1º de janeiro é uma medida paliativa até que a Casa Branca elimine a versão final.

Solar na cobertura — a melhor escolha para gerar energia limpa

Para quem quer gerar sua própria energia limpa, há sempre painéis solares na cobertura. Na verdade, esse crédito fiscal está disponível desde que a Lei de Redução da Inflação foi sancionada em agosto de 2022. Ele oferece um crédito fiscal igual a 30% do custo de instalação de energia solar no telhado, sem limite. De acordo com a Rewiring America, a instalação solar média de 6 quilowatts custa cerca de US$ 19.000, tornando o crédito fiscal solar médio de cerca de US$ 5.700. (A Lei de Redução da Inflação também inclui um crédito fiscal de 30% para proprietários de residências que precisam atualizar seu painel de eletricidade para energia solar no telhado e um crédito fiscal de 30% para a instalação de armazenamento de bateria.)

Os painéis solares podem economizar dezenas de milhares de dólares em contas de serviços públicos e, quando combinados com armazenamento de bateria, também podem fornecer um backup de energia no caso de um apagão ou outro desastre. Para alguém que está tentando mudar toda a sua casa para longe dos combustíveis fósseis, os painéis solares se tornam ainda mais atraentes: mude tudo para eletricidade e, em seguida, torne a eletricidade super barata com a ajuda do sol.

Para as pessoas que não possuem casa própria, também existem outras opções. Os locatários podem se inscrever em um projeto solar comunitário para reduzir suas contas de eletricidade e obter benefícios indiretos dos créditos fiscais.

Materia completa Washington Post