Robôs são testados para aliviar escassez de enfermeiros nos EUA

O mundo está lidando com uma crise na área de enfermagem. Atualmente, dois em cada três enfermeiros nos Estados Unidos dizem que estão pensando em deixar a profissão. Isso ocorre quando o Bureau of Labor and Statistics relata que mais 200 mil enfermeiros serão necessários nos próximos dez anos.

Entre o esgotamento, a aposentadoria e o crescente envelhecimento da população, pode não haver enfermeiros suficientes para atender à crescente demanda. Uma resposta pode ser robôs. Não para substituir os enfermeiros, mas para ajudá-los em tarefas que tiram seu tempo dos pacientes. Um deles é Moxi, um robô que pode executar pequenas tarefas, como entrega de medicamento aos pacientes.

Desde a recuperação de suprimentos, entrega de alimentos e corrida para remédios, Moxi está abrindo caminho para robôs na área da saúde.

Aaron Miri, diretor digital e de informações da Baptist Health, explica: “Não podemos simplesmente produzir mais enfermeiros e a demanda está fora dos gráficos agora. Então, como você permite que eles trabalhem de maneira mais inteligente e não mais difícil? Então, o Moxi é a maneira mais rápida de fazer isso.”



Moxi usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para percorrer os corredores e navegar pelas pessoas. Equipado com três gavetas com fechadura e braço automatizado.



“Moxi vai à farmácia e à dietética buscar alimentos e suplementos, medicamentos para nossa equipe clínica dar aos pacientes para que não precisem sair da área onde estão trabalhando”, diz Tammy Daniel, DNP, do Baptist Health.



Estudos recentes mostram que os enfermeiros gastam pelo menos uma hora por turno rastreando equipamentos. É aí que o Moxi está causando o maior impacto em hospitais como o Baptist Health.



No momento, o Moxi está em 100 hospitais em todo o país, mas existe a preocupação de que os robôs possam substituir os humanos. Uma pesquisa com enfermeiros que trabalharam com robôs de entrega descobriu que cerca de metade se preocupa com o fato de os robôs representarem uma ameaça a seus empregos.



Porém, Gregg Springan, da Diligent Robotics, explica que não será tão fácil assim: “Toda organização está procurando a melhor forma de utilizar a equipe humana que possui. Moxi não pode realmente substituir o toque humano.”



No momento, os robôs na área da saúde são utilizados apenas para tarefas repetitivas e demoradas, sem interação com o paciente. E os especialistas acreditam que os robôs vagando pelos corredores podem ser uma das muitas soluções para uma crescente crise de saúde.



No Cedars Sinai, seis semanas após a implementação inicial, o Moxi economizou para as equipes clínicas quase 300 milhas de caminhada.



Fonte: canal KPLC.



