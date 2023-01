Terceiro tiroteio em menos de uma semana na Califórnia deixa sete mortos

Sete pessoas foram mortas em dois tiroteios relacionados na última segunda-feira, 23, em fazendas perto de Half Moon Bay, uma comunidade a 50 quilômetros de São Francisco, no norte da California. O ataque marca o terceiro assassinato em massa do Estado em menos de uma semana.



Um homem matou a tiros sete ex-colegas de trabalho. Os ataques ocorreram na cidade costeira de Half Moon Bay e as vítimas eram todos trabalhadores agrícolas sino-americanos (americanos de ascendência chinesa).

O suspeito Zhao Chunli, 67, foi preso depois de dirigir para uma delegacia de polícia, onde se entregou.

O estado lamentava a morte de 11 pessoas em Monterey Park - cerca de seis horas a sudeste de Half Moon Bay - durante as celebrações do Ano Novo Lunar da China no último sábado, 21. E há pouco mais de uma semana, seis pessoas, incluindo uma mãe adolescente e um bebê, foram mortas em uma propriedade em Goshen, no centro da Califórnia.



O ataque em Half Moon Bay é o 39º tiroteio em massa em apenas 24 dias de 2023, de acordo com o Gun Violence Archive.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, twittou que estava em uma reunião no hospital com as vítimas do tiroteio em massa anterior quando foi retirado para ser informado sobre o segundo ataque, descrevendo-o como "tragédia após tragédia".

O último derramamento de sangue a atingir o estado ocorreu em duas fazendas ao redor da comunidade de Half Moon Bay.



Várias crianças que haviam saído da escola recentemente e viviam na propriedade rural viram o ataque acontecer, disse a xerife do condado de San Mateo, Christina Corpus.

Com informações da BBC.