EUA abrem inscrições de bolsas para brasileiros empreendedores

O Programa de Bolsas "Iniciativa Jovens Líderes das Américas (YLAI)", patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, está em busca de jovens empreendedores brasileiros para participar de um programa de seis semanas, focado na área de empreendedorismo comercial e social, em 2024 nos EUA. O programa vai oferecer 20 vagas para jovens brasileiros e as inscrições serão aceitas até o dia 15 de fevereiro de 2023.

Para se candidatar, acesse o site:ylai.state.gov/fellowship

O YLAI leva jovens líderes promissores da América Latina, Canadá e Caribe a cada ano para os EUA para expandir suas habilidades de liderança e empreendedorismo e suas redes de contatos, por meio de workshops de desenvolvimento de habilidades e oportunidades para aprender e trocar experiências com seus pares nos EUA.

Pré-requisitos

O programa está aberto a empreendedores brasileiros que atendam aos seguintes requisitos:

- Tenham entre 25 e 35 anos até o dia 1o de janeiro de 2024;

- Residam no Brasil;

- Tenham um histórico de crescimento de seu próprio negócio ou empreendimento social por pelo menos dois anos;

- Tenham proficiência em inglês.

Devido à natureza intensiva do programa, os candidatos devem estar totalmente focados em seu desenvolvimento profissional e nas atividades do programa durante todo o período do programa, que consiste em quatro semanas nos EUA além de atividades assíncronas.

Dúvidas sobre processo de inscrição, entre em contato pelo e-mail: [email protected]