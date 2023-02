EUA vão encerrar declarações de emergência da Covid em 11 de maio

O governo do presidente Joe Biden anunciou na segunda-feira, 30, que encerrará as declarações de emergência da Covid-19 em 11 de maio, quase três anos depois que os Estados Unidos impuseram medidas abrangentes para conter a propagação da doença.

A emergência nacional da Covid-19 e a emergência de saúde pública foram implementadas em 2020 pelo governo do então presidente Donald Trump. Biden tem prorrogado repetidamente as medidas, previstas para expirar nos próximos meses.



O Gabinete de Orçamento e Gestão (White House's Office of Management and Budget OMB, na sigla em inglês) da Casa Branca disse em um comunicado que as declarações serão estendidas novamente até 11 de maio e depois serão encerradas.

"Essa desaceleração se alinha aos compromissos anteriores do governo de avisar com pelo menos 60 dias de antecedência o término da PHE", disse o OMB em comunicado.

Em um comunicado separado, o OMB disse que Biden vetará um projeto de lei proposto no Congresso dos Estados Unidos que elimina a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para prestadores de serviços de saúde que trabalham em determinados programas federais.

A expiração da declaração de emergência também encerrará as diretivas, conhecidas como Título 42, que expulsam migrantes da Nicarágua, Cuba e Haiti pegos cruzando a fronteira EUA-México de volta ao México, disse o OMB.

Fonte: CNN e Reuters.