Vídeos no TikTok estimulam furtos de carros da Kia e Hyundai

Vídeos no TikTok que ensinam como aproveitar uma vulnerabilidade usando cabos de USB dos veículos fabricados pela Hyundai e Kia tem provocado uma onda de roubos e uma dezena de ações judiciais nos Estados Unidos, segundo o Washington Post.

Os desafios nas redes sociais para cometer os furtos ganharam força desde o ano passado.

A polícia do condado de Prince George's, em Maryland, afirma que 617 veículos da Hyundai e Kia foram roubados em todo o ano de 2022. Apenas em janeiro de 2023, os registros mostram que pelo menos 108 foram roubados, o que representa cerca de 18% do total do ano anterior. Por isso, a suspeita da polícia recai sobre os vídeos na rede social.

Em um dos processos, os reclamantes apontam que a segurança dos automóveis das montadoras asiáticas é tão fácil de burlar ao ponto que “crianças de 11 anos estão roubando e dirigindo carros e postando suas façanhas nas redes sociais”. Um vídeo do TikTok tem mais de 33 milhões de visualizações, afirma a denúncia.



Em janeiro, os policiais de Prince George's encontraram um cabo de carregamento USB no assoalho do lado do motorista de um veículo roubado por um adolescente de 17 anos. Os detetives acreditam ter sido usado para ligar o carro roubado. Os casos se estendem por outras regiões dos EUA, como Los Angeles (Califórnia) e Chicago (Illinois).

Os vídeos mostram como conectar um cabo USB na coluna de direção de alguns veículos da Kia e Hyundai. Isso permitiria que os carros fossem ligados sem a chave, uma vez que os automóveis não contam com uma tecnologia de imobilização.

Tanto a Hyundai quanto a Kia anunciaram planos para resolver o defeito de segurança e consertar a vulnerabilidade dos veículos sem custos para os proprietários. E a rede social afirmou, por meio de comunicado, que “o TikTok não tolera esse comportamento que viola nossas políticas e será removido se for encontrado em nossa plataforma”.

Por causa dos furtos, a State Farm Insurance e a Progressive Insurance estão se recusando a emitir novas apólices para certos modelos Hyundai e Kia e aumentando as taxas para os atuais segurados que possuem as duas marcas.

O problema são as taxas de roubo fora de controle dos modelos Kia de 2011 a 2021 que são iniciados com uma chave física e dos modelos Hyundai de 2015 a 2021 que também usam uma chave. As montadoras, ambas do Grupo Hyundai, não projetaram os imobilizadores de motor desses veículos.

Depois que um grupo de crianças em Wisconsin que se autodenominam "Kia Boyz" postou um vídeo do TikTok mostrando como esses modelos de carros em particular podem ser facilmente roubados, as taxas de roubo da Hyundai e da Kia foram balísticas nos últimos dois anos.