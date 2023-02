Novas regras limitariam açúcar na merenda escolar dos EUA pela primeira vez

Autoridades agrícolas dos EUA propuseram nesta sexta-feira, 3, novos padrões nutricionais para as refeições escolares, incluindo os primeiros limites de açúcares adicionados, com foco em alimentos açucarados, como cereais, iogurte, leite aromatizado e doces para o café da manhã.

O plano anunciado pelo secretário da Agricultura, Tom Vilsack, também visa diminuir significativamente o sódio nas refeições servidas às crianças em idade escolar até 2029, ao mesmo tempo em que flexibiliza as regras para alimentos feitos com grãos integrais.



O objetivo é melhorar a nutrição e alinhar-se às diretrizes dietéticas dos EUA no programa que serve café da manhã para mais de 15 milhões de crianças e almoço para quase 30 milhões de crianças todos os dias, disse Vilsack.

“As refeições escolares são as refeições com o maior valor nutricional de todas as refeições que as crianças podem comer fora de casa”, disse Vilsack em entrevista.

Os primeiros limites de açúcares adicionados seriam exigidos no ano letivo de 2025-2026, começando com alimentos ricos em açúcar, como cereais açucarados, iogurtes e leites aromatizados.

De acordo com o plano, por exemplo, um recipiente de 8 onças de leite achocolatado não poderia conter mais de 10 gramas de açúcar. Alguns leites aromatizados populares agora contêm o dobro dessa quantidade. O plano também limita as sobremesas de grãos açucarados, como muffins ou donuts, a não mais do que duas vezes por semana no café da manhã.

No outono de 2027, os açúcares adicionados nas refeições escolares seriam limitados a menos de 10% do total de calorias por semana para café da manhã e almoço.

A proposta também reduziria o sódio nas refeições escolares em 30% até o outono de 2029. Eles seriam gradualmente reduzidos para se alinhar às diretrizes federais, que recomendam que os americanos com 14 anos ou mais limitem o sódio a cerca de 2.300 miligramas por dia, com menos para crianças mais novas. .

Os níveis cairiam, por exemplo, de uma média de cerca de 1.280 miligramas de sódio permitidos agora por almoço para crianças da 9ª à 12ª série para cerca de 935 miligramas. Para efeito de comparação, um típico sanduíche de peru com mostarda e queijo pode conter 1.500 miligramas de sódio.

Especialistas em saúde dizem que reduzir o consumo de açúcar e sal pode ajudar a diminuir o risco de doenças em crianças, incluindo obesidade, diabetes, pressão alta e outros problemas que geralmente persistem na idade adulta.



A alteração seria em até seis anos para permitir que escolas e fabricantes de alimentos tenham tempo para se ajustar aos novos padrões.

“Nossa esperança é que muitos distritos escolares e fornecedores de alimentos acelerem o cronograma por conta própria”, disse ele.



Como parte do plano, as autoridades agrícolas estão buscando feedback sobre uma proposta que continuaria exigindo que 80% de todos os grãos oferecidos em uma semana fossem integrais. Mas permitiria que as escolas servissem alimentos não integrais, como tortilhas de farinha branca, um dia por semana para variar seus cardápios.

Outra opção sugere servir leite desnatado e com baixo teor de gordura sem sabor para as crianças mais novas e reservar chocolate e outros leites com sabor para crianças do ensino médio.

Um período de comentários públicos de 60 dias sobre o plano começa em 7 de fevereiro.

Fonte: Associated Press.