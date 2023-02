Massachusetts propõe reduzir pena de preso que doar órgão

Um projeto de lei na Câmara dos Representantes de Massachusetts propõe reduções de sentenças para presidiários em troca de doações de órgãos; a proposta abriu um profundo debate ético.



A oferta está sendo debatida e poderia ser estendida a 6.000 presos no estado, é entre 60 e 365 dias de penas reduzidas em troca de um rim, uma parte do fígado ou uma extração de medula óssea.

O projeto de lei, apresentado por legisladores democratas, foi recebido com incredulidade por ativistas de direitos humanos. Michael Cox, diretor da Black and Pink Massachusetts, uma organização dedicada a abolir o sistema de punição criminal, descreveu a medida como “antiética e depravada”.



“Eles são um grupo marginalizado na sociedade, altamente estigmatizados e extremamente vulneráveis. E assim, incentivar a venda de partes de seu corpo em troca da mercadoria mais preciosa do mundo – que é o tempo nesta terra e sua liberdade – foi tão terrível”, disse Cox em uma entrevista citada pelo boston.com.

O comitê de ética da ONG United Network for Organ Sharing (UNOS) também criticou iniciativas desse tipo: “Qualquer lei ou proposta que permita que uma pessoa troque um órgão por uma redução na pena, principalmente uma pena de morte para prisão perpétua, levanta inúmeras questões”, disse a organização em um comunicado publicado em seu site.







No estado de Nova York, os doadores vivos recebem um reembolso de US$ 10.000 pelos custos hospitalares do procedimento no primeiro programa estadual desse tipo nos EUA. “Os doadores de órgãos vivos são verdadeiros heróis e, com esta legislação, estamos dando passos significativos para apoiar seu sacrifício e salvar vidas”, disse a governadora Kathy Hochul quando assinou o projeto de lei em dezembro passado.



A legislação pioneira de Nova York foi promulgada por um motivo: é um dos estados dos EUA com o menor número de doações. Quando a lei foi aprovada, havia 8.569 pessoas na lista de espera por um transplante, das quais 7.234 precisavam de um rim. É uma tendência que pode ser extrapolada para o restante do país, segundo a UNOS: foram realizados um milhão de transplantes no ano passado nos EUA, “um marco histórico” segundo a entidade, mas mais do que relativo em uma população total que ultrapassa 330 milhões.



Segundo a UNOS, pouco mais de 104.000 americanos estão atualmente esperando por um órgão. Entre janeiro e dezembro de 2022, os órgãos de 21.368 doadores (vivos e falecidos) possibilitaram 42.888 transplantes. No mesmo período, foram realizadas mais de 6.400 operações de doadores vivos, modalidade que foi afetada pela pandemia e na qual, em relação aos rins, há cada vez mais doadores de um segmento de fígado, órgão de regeneração mais fácil .







A lei dos Estados Unidos proíbe a doação de órgãos de prisioneiros executados – a maioria morre por injeção letal, que envolve um coquetel de drogas – apenas os não condenados à morte permanecem como população cativa para a iniciativa, por isso a proposta de Massachusetts é vista como um teste cama para o resto do país. Mas a transação comercial inerente à lei de Massachusetts – o incentivo de uma sentença reduzida – também levanta questões legais, já que a Lei Nacional de Transplante de Órgãos de 1984 proíbe a troca de um órgão por “prestação de valor”.

Em 2007, os legisladores da Carolina do Sul consideraram uma medida semelhante que reduziria as penas de prisão em até 180 dias em troca de doações. Mas os críticos debateram sua legalidade, e o estado acabou adotando um programa voluntário de doação de órgãos e tecidos que permite que os presos doem sem nenhum incentivo. O Federal Bureau of Prisons permite que os presos doem seus órgãos enquanto estão encarcerados, mas apenas para familiares imediatos. Em 2013, Utah permitiu doações de prisioneiros que morreram enquanto estavam atrás das grades. A maioria dos outros estados não permite a doação de órgãos de presidiários.



O projeto de lei de Massachusetts, que foi apresentado na Câmara estadual em janeiro, levanta duas outras questões fundamentais: a alta prevalência de doenças infecciosas entre a população carcerária (AIDS, hepatite e tuberculose, entre outras), que levanta suspeitas sobre a idoneidade do órgão , e a acentuada desigualdade racial no precário equilíbrio entre doadores e beneficiários. O Prisoners' Legal Services of Massachusetts, que defende a reforma do sistema penal, destacou “a desigualdade racial em nosso sistema de saúde, que deixou as comunidades BIPOC [negras, indígenas e pessoas de cor] desproporcionalmente afetadas pela escassez de órgãos e medula óssea”. Os críticos do projeto de lei dizem que este é um problema estrutural subjacente que o interesse próprio de um prisioneiro – o desejo de garantir uma sentença reduzida – não resolverá.



Fonte: EL PAÍS USA.