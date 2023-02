Como a inflação afetou os aluguéis de temporada - e como isso pode afetar sua próxima viagem

No passado, reservar um aluguel de curto prazo para férias era uma maneira divertida e econômica de conhecer um novo destino. Com filtros para preços, privacidade e opções de comodidades, encontrar qualquer coisa, desde um apartamento à beira-mar até uma casa na árvore na floresta, foi fácil para os entusiastas de viagens.

Embora a demanda por aluguéis de curto prazo não tenha diminuído, o setor de hospitalidade mudou e os viajantes estão prestando atenção. A pandemia inicial da COVID-19 interrompeu as viagens em todo o mundo para a maioria, com muitas fronteiras internacionais fechando no primeiro ano da crise global de saúde.

À medida que os países reabriram e as viagens se tornaram mais comuns novamente, o aumento do custo das viagens e da vida cotidiana reduziu os orçamentos em todo o mundo. Em 2020, a inflação estava em 1,4%, mas a Calculadora de Inflação dos EUA relatou um salto impressionante para altas de 7% em 2021 e 2022. Com a ajuda de especialistas do setor, cobertura de notícias e bancos de dados do governo, incluindo fontes do Bureau of Labor Statistics , AirDNA e Forbes, Bounce explorou as maneiras pelas quais a inflação afetou os aluguéis de férias de curto prazo nos Estados Unidos.

Esta análise também verifica como podem ser as viagens em 2023 e cita previsões sobre como será a inflação para os americanos nos próximos meses. O aumento da inflação geralmente significa aumentos de aluguel dos proprietários de imóveis, pois suas despesas para manter suas propriedades aumentam.

Os escritores da Blackstone, Joe Zidle e Nadeem Meghji, sugerem que, para combater a inflação, investir em propriedades de aluguel de curto prazo e ajustar os preços para o mercado e as taxas de inflação podem beneficiar aqueles que procuram oportunidades de investimento. Investir em aluguéis de curto prazo "pode ser uma das melhores estratégias para o clima econômico previsível", de acordo com um relatório de dezembro de 2022 de Sebastian Rivas, do Forbes Business Council.

Muitos viajantes estão mudando seus planos devido à economia; enquanto 43% dos adultos nos EUA planejaram tirar férias noturnas entre o Dia de Ação de Graças e o Ano Novo em 2022, cerca de 4 em cada 5 disseram que estavam modificando os planos para se ajustar ao aumento das tarifas de viagem.

Apesar das diárias médias para aluguéis de curto prazo deverem aumentar 1,7% em 2023, a demanda dos viajantes continua forte, com os três primeiros trimestres de 2022 mostrando um aumento de 20,9% nas noites hospedadas ano a ano. Embora o crescimento da demanda deva aumentar apenas 5,5% em 2023, as tendências mostram que a demanda por aluguel de curto prazo é estável.

Com a inflação em alta, os viajantes que planejam sua próxima aventura estão percebendo as novas taxas e preços altos nos aluguéis de curto prazo.

Fonte: Miami Herald.