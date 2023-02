Adolescente desaparecida há 1 ano no Michigan é encontrada grávida em armário

Uma menina de 14 anos que foi dada como desaparecida há mais de um ano foi encontrada escondida em um armário em uma casa em Port Huron, Michigan, por agentes do U.S. Marshals.

"Ela estava chorando, não sabia para onde estava indo e estava muito apavorada. E ela estava com medo de perder seu bebê", disse o agente Robert Watson ao Detroit Free Press.



As autoridades disseram que a menina foi dada como desaparecida do seu lar adotivo em setembro de 2021, depois que ela supostamente fugiu. Os investigadores acreditam que a mãe biológica da menina, que já havia perdido a sua custódia, a encontrou e a mudou de casa, colocando nesta onde foi encontrada.

O caso permaneceu arquivado até a manhã de terça-feira, 7, quando Watson recebeu uma ligação da Polícia do Estado de Michigan pedindo ajuda para localizar uma menina desaparecida que pode ter sido vítima de abuso sexual.

Em poucas horas, agentes federais obtiveram um mandado de busca na casa em Port Huron. Os ocupantes da casa não cooperaram e negaram ter qualquer conhecimento sobre a menina desaparecida. Enquanto Watson entrevistava um homem de 18 a 19 anos, os policiais localizaram a garota escondida dentro de um closet (armário).



O homem, junto com os outros três ocupantes da casa, reagiram todos chocados com a menina estar no armário, parecendo não saberem da existência dela ali.



Ela foi levada ao hospital, onde os médicos descobriram a gravidez de quatro a cinco meses. A menor foi então entregue ao pai biológico.



"Ela estava com medo de que, se fosse encontrada, ela voltaria para o sistema (de adoção)", disseram os agentes.

As autoridades do Serviço de Proteção à Criança estão processando a mãe biológica da menina por sequestro parental. Não está claro se algum dos outros ocupantes da casa enfrentará acusações.



Fonte: CBS News.