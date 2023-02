Morte de criança gera novo alerta nos EUA para popular carrinho de bebê

A Consumer Product Safety Commission reiterou seu alerta sobre os perigos de alguns carrinhos populares da marca Baby Trend e criticou duramente o fabricante do carrinho por emitir “uma declaração claramente imprecisa” sobre a segurança de seus produtos e a posição da agência sobre eles.

Na quinta-feira, 9, o CPSC e o Baby Trend alertaram os consumidores sobre o risco de prender a cabeça ou o pescoço nos carrinhos Sit N 'Stand Double e Ultra (números de modelo que começam com "SS76" ou "SS66"). O comunicado disse que uma lesão com risco de vida pode acontecer entre a capota dianteira giratória e o apoio de braço ou encosto do banco.



O aviso conjunto veio após a morte por asfixia de um bebê de 14 meses cujo pescoço ficou preso entre o tubo do dossel e o apoio de braço de um carrinho duplo Baby Trend Sit N 'Stand. O pai da criança estava por perto, mas não conseguia ver claramente o apoio de braço e a capota. Não foi divulgado onde a fatalidade ocorreu e de onde é a família.

Uma criança de 17 meses também ficou com hematomas no pescoço em um incidente separado.

Mas em um comunicado na sexta-feira, a Baby Trend disse que os carrinhos são “completamente seguros quando usados como pretendido”. (Baby Trend também disse que se juntou ao CPSC “com muita cautela”.)



“Este acidente trágico e extremamente raro poderia ter sido totalmente evitado se a criança não tivesse permissão para subir e brincar no carrinho, que não estava sendo usado como planejado no momento”, diz o comunicado da empresa.

Em resposta, o CPSC dobrou sua advertência, que observou que “o espaço na frente e atrás da capota frontal giratória dos carrinhos pode prender a cabeça ou o pescoço de uma criança se uma criança não ocupante subir no exterior do carrinho ou quando uma criança no banco da frente do carrinho não estiver seguramente segura no assento usando todos os cinco pontos do arnês.”

O aviso acrescentava: “O aprisionamento pode levar à perda de consciência, ferimentos graves ou morte”.

Por isso, a CPSC e a Baby Trend alertaram os consumidores para remover e armazenar separadamente o dossel quando não estiver em uso, não permitir que as crianças brinquem no carrinho e proteger as crianças nos carrinhos com o arnês.

Os carrinhos Sit N 'Stand são vendidos desde 2009, e a Baby Trend disse que mais de um milhão foram vendidos em todo o país. Eles são encontrados na Baby Trend, Amazon, Bed Bath & Beyond, Walmart, Target, Kohl's e buybuy BABY.

Os consumidores são incentivados a relatar incidentes ao CPSC ou Baby Trend em 800-328-7363 ou [email protected].



Para ver o comunicado na íntegra, clique aqui.

#Warning: @USCPSC and @BabyTrend Warn Consumers About Entrapment Hazard with the Detachable Canopy on Baby Trend Sit N’ Stand Strollers; One Death Reported: https://t.co/GkW0IUgfn4 pic.twitter.com/fqqtpIvy99 — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) February 9, 2023