Vazamento de produtos químicos após acidente de trem causa pânico em Ohio

Uma pequena cidade em Ohio, ao sul do Lago Erie e a aproximadamente 400 quilômetros (250 milhas) da fronteira Canadá-EUA, foi palco de um cenário de pesadelo no início deste mês, quando um trem caiu e explodiu, expelindo produtos químicos tóxicos no meio ambiente.



Moradores que retornaram à cidade de East Palestine, de cerca de 5.000 habitantes, depois que as ordens de evacuação foram suspensas relataram odores estranhos e animais mortos, deixando alguns moradores questionando se é realmente seguro voltar para casa. A Agência de Proteção Ambiental afirma que o ar e a água ao redor do local do acidente são seguros.



O acidente aconteceu há uma semana, em 6 de fevereiro, na pequena cidade East Palestine, quase divisa com a Pensilvânia, e a preocupação foi aumentando no rastro da divulgação de imagens dramáticas dos vagões em chamas, lançando na atmosfera uma intensa e tóxica fumaça escura. Não foram relatados feridos ou mortes.



O trem que descarrilou tinha 150 vagões, dos quais 10 estavam carregados com produtos químicos que vazaram. Em ao menos cinco desses vagões havia uma substância química chamada cloreto de vinila, que liberou gases extremamente tóxicos na região.

As autoridades designadas para controlar a situação optaram por incendiar a carga perigosa, gerando as imagens que estão causando pânico na internet.



Por causa dessas imagens e de casos de jornalistas que tentaram registrar o incidente terem sido presos, vários perfis em redes sociais começaram a comparar o evento com o desastre de Chernobil, em 1986, quando o reator de uma usina nuclear na União Soviética explodiu e as autoridades esconderam informações do público, com consequências catastróficas.



Para evitar a explosão, as equipes liberaram o conteúdo de cinco caminhões-tanque cheios de cloreto de vinila, uma substância extremamente combustível usada na produção de plástico. O cloreto de vinila também está associado ao aumento do risco de câncer de fígado e outros tipos de câncer, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos EUA.

Enquanto os produtos químicos tóxicos eram drenados para uma trincheira, as equipes iniciaram uma queima controlada para se livrar das substâncias. Um grande estrondo foi ouvido pelos repórteres naquela tarde e a queima enviou uma enorme nuvem de gás fosgênio e cloreto de hidrogênio em uma enorme nuvem negra que era visível pelos radares dos meteorologistas.

O gás fosgênio é um gás incolor com um odor forte que pode causar vômitos e problemas respiratórios. É altamente tóxico e foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial.



Na quarta-feira, dois dias após o incêndio controlado e cinco dias após o descarrilamento, as autoridades suspenderam as ordens de evacuação e disseram aos moradores que poderiam voltar para suas casas.

Autoridades, incluindo a Agência de Proteção Ambiental (EPA), disseram que amostras de ar e água foram analisadas e voltaram ao normal.



Água contaminada



Um funcionário da EPA de Ohio disse que o material entrou nos cursos d'água e matou peixes, mas a água potável estava segura.



O prefeito Trent Conaway reconheceu as frustrações das pessoas com os odores persistentes e prometeu que a vila “não está apenas aceitando a palavra” da operadora ferroviária Norfolk Southern Railway e tem representantes da EPA envolvidos nos testes aéreos. O sistema de água potável da vila está sendo testado diariamente e é seguro, disse ele.



O acidente



Os investigadores dizem que o trem descarrilou por causa de um eixo quebrado. Imagens de segurança de 20 milhas atrás nos trilhos mostraram o trem de pouso de um dos vagões do trem em chamas com faíscas voando, levantando questões sobre por que a tripulação não estava ciente do mau funcionamento.



A Norfolk Southern Railway está oferecendo aos residentes leituras gratuitas da qualidade do ar dentro de suas casas e também disse que reembolsará os residentes pelos custos incorridos durante a evacuação.