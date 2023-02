Medicamentos para disfunção erétil podem reduzir o risco cardiovascular, diz estudo

Um estudo recente sugere que os medicamentos usados para tratar a disfunção erétil também podem reduzir o risco cardiovascular em homens saudáveis.



Os pesquisadores disseram que essas drogas levam à vasodilatação, o que pode resultar em aumento do fluxo sanguíneo e melhora da circulação.



De acordo com o estudo, publicado no The Journal of Sexual Medicine, o tratamento para disfunção erétil com PDE-5i após um primeiro ataque cardíaco também foi associado a uma redução de 33% no risco de morte e a uma redução de 40% na hospitalização com insuficiência cardíaca.

Estudos separados em homens com doença arterial coronariana (DAC) estável associaram o tratamento com PDE-5i a riscos menores de morte, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca.

Até agora, a maioria dos estudos envolveu homens com problemas cardíacos conhecidos ou diabetes tipo 2. Agora, uma nova pesquisa colaborativa entre os Institutos de Pesquisa Médica de Huntington e a Universidade da Califórnia mostrou que o PDE-5i também pode ter efeitos cardioprotetores em homens saudáveis.



Dr. Juan Carlos Brenes, cardiologista do Memorial Healthcare System, disse ao local 10 que o estudo observacional analisou retrospectivamente pacientes que preencheram prescrições para esses medicamentos.



“Portanto, com um estudo como esse, eles relatam uma redução percentual significativa na morte geral e nos eventos cardiovasculares, mas essa é uma redução relativa do risco, não uma redução absoluta do risco”, disse Brenes.



Alguns desses medicamentos também têm benefícios protetores renais e podem reduzir a mortalidade relacionada à idade em pessoas com diabetes tipo dois.

"Os médicos geralmente tratam a disfunção erétil (DE) prescrevendo medicamentos contendo inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5i), que reduzem a quantidade de fosfodiesterase 5 (PDE-5) no corpo. A falta de PDE-5 aumenta a quantidade de monossulfato de guanosina cíclico - uma molécula que promove o relaxamento dos músculos lisos nas paredes das artérias, levando à vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e melhora da circulação", explica a Medical News Today.