Autor de massacre racista de Buffalo (NY) é condenado à prisão perpétua

Um autoproclamado supremacista branco americano foi condenado à prisão perpétua em um tribunal de Nova York nesta quarta-feira (15) por matar 10 pessoas negras durante um tiroteio transmitido ao vivo em um supermercado no estado no ano passado.



Payton Gendron, de 19 anos, se declarou culpado de uma acusação de terrorismo doméstico motivado pelo ódio por liderar o massacre em Buffalo, a segunda maior cidade desse estado do sudeste dos EUA, em maio, um crime punível com prisão perpétua, sem liberdade condicional.



Gendron atirou em um total de 13 pessoas, incluindo 11 negros e dois brancos, disseram as autoridades. Todas as vítimas mortas eram negras.







Em 14 de maio de 2022, ele entrou propositalmente e abriu fogo no Tops Friendly Markets, único supermercado de um bairro predominantemente negro de Buffalo. Fortemente armado, ele usava equipamento tático – incluindo um capacete tático e armadura blindada, disse a polícia na época. Ele também transmitiu ao vivo suas ações usando uma câmera.



Usando um rifle semiautomático modificado ilegalmente, o atirador atirou em quatro pessoas do lado de fora da mercearia - três das quais morreram. Ele continuou o massacre dentro da loja, matando a tiros um segurança armado e outras oito pessoas, seis das quais não sobreviveram.



O jovem chorou e disse que se arrependia de suas ações ao ser condenado à prisão perpétua durante uma audiência nesta quarta-feira.

“Sinto muito por toda a dor que forcei as vítimas e suas famílias a passar. Sinto muito por roubar a vida de seus entes queridos. Não consigo expressar o quanto me arrependo de todas as decisões que tomei antes de minhas ações em 14 de maio”, disse Payton Gendron, vestindo um macacão laranja e algemas, no tribunal.

“Eu fiz uma coisa terrível naquele dia. Atirei e matei pessoas porque eram negras. Olhando para trás agora, não posso acreditar que realmente fiz isso. Acreditei no que li online e agi com ódio. Sei que não posso voltar atrás, mas gostaria de poder, e não quero que ninguém se inspire em mim e no que fiz".



Antes de declarar a sentença final, um homem de moletom cinza correu para tentar atacar o assassino no tribunal, mas foi rapidamente bloqueado pela segurança e Gendron foi retirado da sala. Após um breve intervalo, Gendron voltou ao tribunal e a juíza do Tribunal do Condado de Erie, Susan Eagan, reiniciou a audiência.



No final, a juíza sentenciou Gendron à prisão perpétua por cada uma das acusações de terrorismo e assassinato e o repreendeu severamente.

“Não há lugar para você ou suas ideologias ignorantes, odiosas e malignas em uma sociedade civilizada”, disse ela. “Não pode haver misericórdia para você, nem compreensão, nem segundas chances. O dano que você causou é muito grande, e as pessoas que você feriu são muito valiosas para esta comunidade. Você nunca mais verá a luz do dia como um homem livre".

Leia também