1,3 milhão de estudantes de Los Angeles terão acesso a teleterapia gratuita

Mais de um milhão de alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas do condado de Los Angeles, na Califórnia, terão acesso à teleterapia gratuita.



Apoio de saúde mental sem nenhum custo para as famílias. Com o aumento dos problemas de saúde mental, uma nova parceria nas escolas do condado de Los Angeles vai oferecer aconselhamento licenciado a seus alunos.



Todos os 80 distritos dentro da jurisdição do Escritório de Educação do Condado de Los Angeles terão autoridade para optar pelos serviços da Hazel Health, um provedor de telessaúde que fez parceria com distritos em todo o país para conectar famílias com cuidados licenciados rapidamente e sem nenhum custo.



Outros distritos escolares já parceiros de Hazel incluem Clark County, o maior de Nevada, e Duval County Public Schools, na Flórida.



Seu modelo de terapia virtual remove algumas barreiras importantes para o acesso aos cuidados da equação, incluindo cobertura de seguro, escassez de fornecedores ou listas de espera e transporte. Los Angeles Unified, o segundo maior distrito do país, e Compton Unified já aderiram.



Na Califórnia, quase 70% dos jovens que passaram por um episódio depressivo maior não receberam nenhum tratamento – 10% acima da média nacional. Metade das doenças mentais começa aos 14 anos, e o suicídio é agora a segunda principal causa de morte de crianças.



No entanto, a nova parceria não foi projetada para apoiar os alunos a longo prazo.

“Cada aluno normalmente pode esperar uma visita de admissão mais seis semanas a dois meses de sessões semanais antes de receber alta do programa Hazel”, disse um porta-voz da Hazel Health ao portal The 74 por e-mail. “O programa é de curto prazo – se seu filho precisar de suporte de saúde mental de longo prazo, ajudaremos a identificar e conectá-lo com opções em sua comunidade.”



A parceria de US$ 24 milhões com o L.A. Care Health Plan, Health Net e o Departamento de Saúde Mental do Condado de L.A. faz parte do esforço urgente do estado para enfrentar a crise de saúde mental dos jovens, exacerbada pela pandemia e pelas mídias sociais. Além disso, a agitação e a discriminação racial estão sobrecarregando particularmente os alunos negros, que representam 86% das escolas do condado de Los Angeles.



Mais da metade dos provedores de saúde mental da Hazel Health são negros e mais de 40% são bilíngues. Quando necessário, os médicos usam a Language Line para facilitar as sessões no idioma preferido dos alunos.

“A Hazel Health alinha a contratação de terapeutas com a demografia de seus distritos parceiros”, disse Van Nguyen, oficial de informações públicas do Escritório de Educação do Condado de LA.



A parceria de Los Angeles com a Hazel exigirá que os alunos sejam encaminhados por um pai, responsável ou funcionário da escola.



Em dezembro, alguns alunos do Compton Unified começaram a acessar os serviços domiciliares e, na semana passada, duas escolas distritais começaram a oferecer visitas de telessaúde no local. Até março, o distrito planeja oferecer espaço para os alunos usarem em todos os campi.

A empresa lançou suas primeiras visitas de saúde mental no outono de 2021, que abrangem mecanismos e ferramentas de enfrentamento para transtorno de ansiedade geral, depressão, estresse acadêmico e bullying. Atualmente, cerca de 22 cargos clínicos de saúde mental estão vagos.

“As práticas de contratação de Hazel envolvem a procura de médicos treinados em traumas com profunda experiência em crianças e adolescentes, bem como áreas de paixão e especialidades específicas (como LGBTQ). Fazer a combinação certa é fundamental”, disse Drew Mathias, vice-presidente de marketing, ao The 74.



Fundada em 2015 por um médico de emergência pediátrica, educador K-12 e ex-engenheiro de software da Apple, a Hazel Health oferece atendimentos de saúde física e mental para crianças em mais de 3.000 escolas públicas dos EUA.