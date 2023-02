Primeira moto voadora deve ser lançada este ano na Califórnia

Com protótipos cada vez mais avançados, falta muito pouco para os primeiros modelos de moto voadora chegarem ao mercado. A fabricante Jetpack Aviation iniciou a pré-venda do seu primeiro modelo nos Estados Unidos, a “The Speeder”, em 2019, e promete que a sua primeira motocicleta voadora estará pronta ainda este ano.



A fabricante de Los Angeles, Califórnia, diz que a moto tem capacidade de atingir até 240 km/h, é movida à gasolina e a primeira versão oficial não será a mais sustentável. O veículo, capaz de chegar a 4.572 metros de altura e voar por 30 minutos, também não será vendido ainda em larga escala.



As motos voadoras do futuro vão usar sistema de propulsão elétrica. Compactas e leves, elas podem pousar e decolar na vertical, assim como os eVTOLs (espécie de helicóptero).



Versões menos potentes serão voltadas para uso amador e outras mais poderosas podem servir para resgates e fins comerciais como entregas e transporte de passageiros, por exemplo.



De acordo com o CEO, David Mayman, todo o projeto está finalizado e depende apenas da certificação da FAA (Federal Aviation Administration). “Está demorando mais que o esperado porque é uma situação significativamente diferente de tudo o que a FAA já teve que lidar ”, afirmou Mayman.



Inicialmente, a Jetpack vai oferecer seu modelo apenas para os Estados Unidos, mas a ideia é oferecer o modelo em mercados no exterior. No entanto, não será nada barato rodar com o veículo. O preço sugerido é de cerca de US$ 400 mil, o que dá aproximadamente R$ 2 milhões na conversão atual.



Como a Speeder é uma aeronave, vai exigir um brevê de piloto para poder conduzir o veículo.