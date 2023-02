Congresso e Casa Branca discutem futuro da Previdência Social e Medicare

A Previdência Social não poderá pagar os benefícios prometidos em cerca de doze anos, enquanto o Medicare não poderá fazê-lo em apenas cinco anos. Os economistas fizeram as projeções e dizem que ambos os programas aumentarão a dívida nacional nas próximas décadas, forçando escolhas difíceis para a próxima geração de legisladores.

Os impostos sobre a folha de pagamento financiam amplamente a Seguridade Social e o Medicare. Eles geralmente são deduzidos do contracheque dos trabalhadores, e é por isso que Biden diz que as pessoas estão apenas recebendo de volta o que já pagaram ao sistema.

Mas, à medida que mais pessoas envelhecem e se aposentam, há mais beneficiários e não há receita tributária suficiente para financiar os programas. Os impostos sobre a folha de pagamento devem gerar US$ 1,56 trilhão este ano, mas os custos combinados da Seguridade Social e do Medicare provavelmente serão de US$ 2,16 trilhões, de acordo com um relatório do Congressional Budget Office. O escritório alertou em seu relatório que os benefícios da Previdência Social podem precisar ser cortados ainda mais cedo do que as projeções anteriores, a partir de 2032.

O diretor do CBO, Phillip Swagel, disse em um evento do Bipartisan Policy Center que "os benefícios de hoje estão sendo pagos integralmente, conforme prometido, com base no fundo fiduciário da Seguridade Social". Mas quando o governo não consegue pagar todos os benefícios, "isso é um desafio".

O número de pessoas inscritas no Medicare mais do que triplicou para cerca de 65 milhões desde a sua criação em 1966. Mais de 10 milhões de novos aposentados e deficientes aderiram apenas na última década, de acordo com dados dos Centros de Serviços Medicaid e Medicare.

O déficit nas receitas fiscais combinado com um número crescente de destinatários acabaria por levar o fundo fiduciário da Previdência Social a ser incapaz de pagar integralmente os benefícios em 2035, previu um relatório dos curadores da Previdência Social e do Medicare em junho passado, embora o CBO tenha dito que isso poderia acontecer mais cedo. O fundo fiduciário do Medicare não conseguiria pagar todos os benefícios a partir de 2028.

Isso força a escolha inevitável entre fortalecer as finanças dos fundos fiduciários ou reduzir os benefícios das pessoas. Os atrasos contínuos do Congresso e do presidente na resolução desse problema matemático podem reduzir o número de possíveis correções.



Há basicamente uma combinação de quatro opções como solução:



- Aumentar impostos.

- Alterar benefícios, como a idade de elegibilidade.

- Cortar custos.

- Confiar mais nas receitas gerais para cobrir a lacuna, o que pode significar maiores déficits orçamentários ou cortes em outros programas.



Fonte: Associated Press.