Os dois grandes problemas que o mercado imobiliário dos Estados Unidos enfrenta hoje

Para muitos que sonham com o sonho da casa própria, uma grande questão que vem frustrando compradores é o baixo número de casas que estão à venda.

De acordo com especialistas do mercado imobiliário, duas dinâmicas mantêm o número de casas existentes à venda historicamente baixo: proprietários com hipotecas a juros baixos e o medo de vendê-las e não encontrarem algo para comprar.

Vamos detalhar esses dois grandes problemas no mercado imobiliário atual.

De acordo com a Federal Housing Finance Agency (FHFA), a taxa média de juros para os atuais proprietários com hipotecas é inferior a 4% (confira no gráfico).

Hoje, a taxa de hipoteca típica oferecida aos compradores é superior a 6%. Como resultado, muitos proprietários optam por não colocar suas casas a venda, ja que não querem se mudar para outra casa com um custo de empréstimo mais alto. Esta é uma situação conhecida como rate locked.

Quando tantos proprietários estão "bloqueados" e relutam em vender, existe um desafio para um mercado imobiliário que precisa de mais estoque. No entanto, especialistas projetam que as taxas de hipoteca cairão gradualmente este ano, e isso pode significar que mais pessoas estarão dispostas a vender e se mudar quando isso acontecer.

Outro fator que impede os potenciais vendedores é o medo de não encontrar outra casa para comprar se eles se mudarem. Preocupar-se com o futuro deixou muitos à margem enquanto esperam que mais casas cheguem ao mercado. É por isso que, se você está em dúvida sobre vender sua propriedade, é importante considerar todas as opções. Isso inclui casas recém-construídas, especialmente agora quando construtores oferecem concessões como a recompra das taxas de hipotecas, o que ajuda a reduzir a taxa de interesse.

Um bom exemplo desse tipo de situação é um caso onde meus clientes, compradores em Orlando, estavam dispostos a esperar 60 dias para fechar o contrato de venda, já que os proprietários do imóvel não estavam seguros se encontrariam outra propriedade em menos de dois meses. Mesmo assim, os vendedores do imóvel decidiram retirar a propriedade do mercado.

Essas duas questões estão mantendo a oferta de casas à venda abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Mas quem deseja vender sua casa, o mercado atual é um ponto ideal que pode funcionar a seu favor.

De acordo com a consultoria do mercado imobiliário ATOM, 48% das propriedades residenciais hipotecadas nos Estados Unidos foram consideradas ricas em patrimônio no quarto trimestre de 2022, o que significa que o valor estimado combinado dos saldos dos empréstimos garantidos por essas propriedades não foi superior a 50% de seus valores de mercado estimados, um patrimônio que pode ajudar a manter o custo da nova moradia mais barato.

A conclusão é que proprietários de imóveis com taxas bloqueadas e o medo de não encontrar algo para comprar estão mantendo o estoque de moradias baixo em todo o país, mas como as taxas de hipoteca devem começar a cair este ano e os proprietários exploram todas as suas opções, devemos esperar que mais casas se disponibilizem no mercado.

Neise Cordeiro

Realtor® (407)603-7072

Instagram: @NeiseSellsFL