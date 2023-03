'Sextortion' - extorsão sexual online aumenta entre adolescentes nos EUA

A prática do 'Sextortion' (sextorção, em tradução livre) uma extorsão online que tem aumentado através das redes sociais e ameaça principalmente meninos adolescentes.



Sextorção é o termo que caracteriza a ameaça pela qual o agressor usa imagens íntimas da vítima para obrigá-la a fazer algo, como reatar o relacionamento ou pagar para não ser exposta.



As vítimas são em sua maioria adolescentes meninos, com idades de 11 a 16 anos, segundo o FBI. No ano passado, o crime fez cerca de 3.000 vítimas nos Estados Unidos, diz a agência.







Geralmente, os meninos são atraídos por um criminoso que se passa por uma menina da mesma idade ou próxima nas redes sociais. Ele envia mensagem e começa então um "relacionamento" como se fosse uma garota de verdade.



"A garota finge ter um interesse romântico pelo garoto, e um relacionamento é cultivado. Em algum momento, a 'menina' envia uma foto sexualmente sugestiva ao garoto e pede uma em troca. O garoto cumpre, e a extorsão começa. A 'garota' agora está desmascarada e demonstrada como chantagista que quer extorquir o garoto por dinheiro, cartões -presente ou outras formas de pagamento para impedir que as imagens explícitas sejam compartilhadas on -line com a família e os amigos do garoto ", alertou a polícia de Broward em um post essa semana (veja abaixo).



Em alguns casos, a vergonha e a culpa de ter sido enganado faz com que o menor esconda o problema da família e de amigos e passe a realmente pagar o criminoso. No entanto, a prática desencadeia problemas mentais e comportamentais graves nas vítimas, como depressão e em casos extremos, o suicídio.



"O garoto que era um aluno bom, suas notas caem. Ela era extrovertido antes do incidente, mas passa a ficar mais isolado, não deixa seu quarto e não sai de casa. E tudo isso é feito online", alerta o FBI, que diz que esses crimes estavam ligados a mais de uma dúzia de suicídios no ano passado.



"Eles se sentem presos, como se não pudessem sair. E eles acham que a única maneira de sair é através do suicídio. Converse com seu filho e certifique -se de que ele entenda que você está do lado dele, que você pode ajudá -lo ", orienta o agente especial do FBI, Kevin Kauffman.



O Centro Nacional de Crianças Faltas e Exploradas fornece serviços de apoio para as famílias que passam por isso, como aconselhamento e intervenção de crise, e conecta famílias que tiveram experiências semelhantes.



Para denunciar um caso de sextorção, ligue para 1-800-lall-fbi ou acesse https://tips.fbi.gov/