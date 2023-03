Quatro americanos são baleados e sequestrados no nordeste do México

Quatro cidadãos americanos foram baleados e sequestrados por homens armados depois de cruzarem a fronteira dos EUA com o nordeste do México, disse o FBI no domingo, 5.

Os americanos cruzaram para Matamoros, no estado de Tamaulipas, na sexta-feira, 3, dirigindo uma minivan branca com placas da Carolina do Norte, disse o Federal Bureau of Investigation dos EUA em um comunicado divulgado pela Embaixada dos EUA no México.

"Pouco depois de cruzar para o México, homens armados não identificados atiraram nos passageiros da [minivan]. Todos os quatro americanos foram colocados em um veículo e retirados do local por homens armados", disse o FBI.

Matamoros, localizada do outro lado da fronteira com os Estados Unidos de Brownsville, Texas, tem sido assolada pela violência ligada ao tráfico de drogas e outros crimes organizados.

As rodovias de Tamaulipas são consideradas entre as mais perigosas do México devido à ameaça de sequestro e extorsão por gangues criminosas.

O FBI está oferecendo uma recompensa de $ 50.000 por ajudar no resgate das vítimas ainda não identificadas e na prisão dos suspeitos.

Fonte: CNN.

As autoridades americanas e mexicanas estão investigando, disse o FBI.