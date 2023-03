Homem é declarado inocente após 38 anos preso na Califórnia

Condenado injustamente por roubo, homicídio e agressão sexual em 1983, Maurice Hastings foi declarado inocente por um juiz da Califórnia.

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, William C. Ryan, declarou formalmente que Hastings é inocente e cancelou sua prisão e o processo de seu registro criminal durante uma audiência na quarta-feira, 1º de março, de acordo com um comunicado à imprensa da California State University em Los Angeles.

“Significa muito. Sou grato pela decisão do juiz e pelas desculpas – tudo foi maravilhoso hoje”, disse Hastings durante entrevista coletiva após a decisão. “Estou pronto para seguir em frente com minha vida. Eu sou um homem feliz agora.”



Hastings, de 69 anos, foi libertado da prisão em outubro, depois que um exame de DNA identificou outro suspeito para o ataque de 1983. Ele cumpria prisão perpétua pelo crime, apesar do fato de testemunhas apoiarem seu álibi durante o assassinato e nenhuma evidência física o ligar à cena, de acordo com um comunicado à imprensa do Los Angeles Innocence Project.

Uma amostra de DNA oral coletada logo após o ataque foi finalmente testada em junho de 2022, de acordo com a California State University, que hospeda o Los Angeles Innocence Project. A conclusão do teste de DNA descartou Hastings e apontou para Kenneth Packnett, que morreu em 2020 enquanto cumpria pena de prisão por sequestro e estupro.

Durante a audiência, a promotora distrital adjunta, Martha Carrillo, disse a Hastings um “pedido de desculpas há muito esperado” em nome da promotoria distrital de Los Angeles.

“Sinto muito, muito mesmo, pela injustiça, a grande injustiça, que meu escritório e o sistema de justiça criminal cometeram contra você. Há muito a ser aprendido com isso”, disse ela. “Sentimo-nos humildes com essa lição e vamos levá-la a sério. Sei que não basta dizer ‘sinto muito’ por 38 anos de prisão, percebo isso e sinto-me humilde”.

Carrillo também se desculpou por não atender aos pedidos anteriores de Hastings para testes de DNA nas evidências.



Hastings escreveu para a promotoria distrital do condado de Los Angeles em 2000, pedindo-lhes que fizessem um teste de DNA, que, segundo ele, “mostraria de forma conclusiva que eu não era a pessoa envolvida com a morte no momento do crime”.

Após a entrevista coletiva, Hastings disse que o “desespero” se instalou quando ele enfrentou a possibilidade de passar a vida na prisão por um crime que não cometeu.

“São muitos momentos de desesperança”, disse ele. “Muitos desafios. Mas você sabe, tudo vale a pena agora.”

“Agora me sinto justificado”, acrescentou.

Com seu registro limpo, Hastings quer se concentrar em “aproveitar a vida”, disse ele. Atualmente, ele está participando de um acampamento de empreendedorismo e realizando atividades com comunidades sem-teto.

“Com o passar do tempo, procurarei fazer outras coisas que ajudem outras pessoas”, disse ele.



Fonte: CNN.