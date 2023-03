Biden propõe taxar impostos dos mais ricos para salvar o Medicare

O presidente Joe Biden propôs nesta terça-feira, 7, novos impostos sobre os ricos para ajudar a financiar o Medicare, dizendo que o plano ajudaria a estender a solvência do programa de seguro em 25 anos e fornecer um grau de estabilidade da classe média a milhões de adultos mais velhos.



Em seu plano, Biden declara abertamente que os ricos devem arcar com uma carga tributária mais pesada. Seu orçamento traçaria uma linha direta entre esses novos impostos e o popular programa de seguro saúde para pessoas com mais de 65 anos, basicamente pedindo àqueles que se saíram melhor na economia que subsidiassem o restante da população.



Biden quer aumentar a alíquota do Medicare de 3,8% para 5% sobre receitas superiores a US$ 400.000 por ano, incluindo salários e ganhos de capital. Isso provavelmente aumentaria as receitas fiscais em mais de US$ 117 bilhões em 10 anos, de acordo com estimativas anteriores do Tax Policy Center.



“Este aumento modesto nas contribuições do Medicare daqueles com rendas mais altas ajudará a manter o programa Medicare forte nas próximas décadas”, escreveu Biden em um ensaio de terça-feira no The New York Times. Ele chamou o Medicare de "garantia sólida com a qual os americanos contam para apoiá-los quando se aposentarem".



O plano de Biden também visa fechar o que a Casa Branca descreve como brechas que permitem que as pessoas evitem os impostos do Medicare sobre algumas receitas. Além dos impostos, Biden quer ampliar a capacidade do Medicare de negociar os custos dos remédios, que começou com a Lei de Redução da Inflação. Ele assinou a legislação abrangente no ano passado.

Tomadas em conjunto, as novas propostas de Biden ajudariam a fortalecer um fundo fiduciário chave que paga pelo Medicare, que fornece cuidados de saúde para idosos. Segundo a Casa Branca, as mudanças manteriam o fundo solvente até a década de 2050, cerca de 25 anos a mais do que o esperado atualmente.



As mudanças propostas no Medicare fazem parte de uma proposta de orçamento mais completa que Biden planeja divulgar na quinta-feira na Filadélfia. Levar a proposta ao Congresso provavelmente será difícil, com os republicanos no controle da Câmara e os democratas com apenas uma pequena maioria no Senado.



Fonte: Associated Press.