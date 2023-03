À medida que as pessoas continuam a construir casas e comunidades em lugares que veados e outros animais vivem por milênios, essas criaturas têm maior probabilidade de correr para o meio da estrada - causando pelo menos 1,9 milhão de acidentes veiculares nos Estados Unidos ao longo do ano encerrado em junho de 2022.



No geral, as chances de um motorista colidir com qualquer animal na estrada é de cerca de 1 em 115, calcula a State Farm. Acidentes especificamente envolvendo cervos são mais comuns entre outubro e dezembro, que é a estação de acasalamento. As chances de atingir um cervo também são mais altas em torno do amanhecer, bem como durante a noite, quando os cervos são mais ativos e as estradas estão escuras.



Os acidentes de veículo de veados são perigosos e caros, custando motoristas ao norte de US $ 4.000 ou mais, dependendo do veículo e da extensão dos danos. O Stacker usou o estudo anual de colisão de animais da State Farm para classificar todos os 50 estados e Washington DC pela probabilidade de um motorista atingirá um animal.

Mas quais os estados americanos com mais acidentes com animais nas estradas?

A Flórida ficou no 47o lugar no ranking, cujas chances de atingir um animal em 2023 são de 1 em 408 (0,25% dos motoristas) - e o nível de risco considerado baixo. No primeiro lugar, West Virginia foi eleito o estado mais perigoso para animais nas estradas, com chances de atingir um animal em 2023 de 1 em 35 (2,86% dos motoristas) e o nível de risco considerado alto.

A State Farm baseia seu ranking em reivindicações de seguros apresentadas entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, bem como o número de motoristas licenciados em cada estado. As verdadeiras probabilidades podem variar, dependendo do número de colisões de animais não relatadas e motoristas não licenciados.



Os estados com menos e mais probabilidade de acidentes com animais nas estradas são, respectivamente:



#51. WASHINGTON D.C. - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 907 (0,11% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#50. Nevada - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 698 (0,14% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#49. Havaí - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 580 (0,17% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#48. Arizona - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 441 (0,23% dos motoristas) - Nível de risco: baixo



#47. Florida - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 408 (0,25% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#45. Califórnia - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 363 (0,28% dos motoristas) - Nível de risco: baixo



#44. WASHINGTON - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 250 (0,40% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#43. Connecticut - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 231 (0,43% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#42. Novo México - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 222 (0,45% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#41. Colorado - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 204 (0,49% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#40. Utah - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 200 (0,50% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#39. Nova Jersey - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 194 (0,52% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#38. Louisiana - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 178 (0,56% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#37. Oregon - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 165 (0,61% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#36. Texas - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 154 (0,65% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#35. Nova York - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 140 (0,71% dos motoristas) - Nível de risco: baixo

#34. Illinois - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 139 (0,72% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#33. New Hampshire - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 130 (0,77% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#32. Delaware - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 122 (0,82% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#31. Rhode Island - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 113 (0,88% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#30. Oklahoma - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 112 (0,89% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#29. Idaho - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 112 (0,89% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#28. Massachusetts - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 109 (0,92% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#27. Nebraska - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 107 (0,93% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#26. Tennessee - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 107 (0,93% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#25. Maryland - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 105 (0,95% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#24. Indiana - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 95 (1,05% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#23. Alabama - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 94 (1,06% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#22. Ohio - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 94 (1,06% dos motoristas) - Nível de risco: médio

#21. Vermont - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 90 (1,11% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#20. Geórgia - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 86 (1,16% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#19. Kentucky - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 85 (1,18% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#18. Kansas - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 83 (1,20% dos motoristas) - Nível de risco: Médio

#17. Carolina do Norte - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 77 (1,30% dos motoristas) - Nível de risco: alto

#16. Missouri - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 76 (1,32% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#15. Maine - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 75 (1,33% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#14. Arkansas - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 75 (1,33% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#13. Virginia - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 72 (1,39% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#12. Carolina do Sul - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 71 (1,41% dos motoristas) - Nível de risco: alto

#11. Minnesota - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 70 (1,43% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#10. Wyoming - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 68 (1,47% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#9. Dakota do Norte - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 68 (1,47% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#8. Mississippi - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 60 (1,67% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#7. Iowa - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 57 (1,75% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#6. Pensilvânia - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 57 (1,75% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#5. Wisconsin - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 54 (1,85% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#4. Michigan - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 51 (1,96% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#3. Dakota do Sul - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 51 (1,96% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#2. Montana - chances de atingir um animal em 2023: 1 em 44 (2,27% dos motoristas) - Nível de risco: Alto

#1. Virgínia Ocidental - Chances de atingir um animal em 2023: 1 em 35 (2,86% dos motoristas) - Nível de risco: Alto.



Fonte: Miami Herald.