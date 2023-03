Comprar uma casa é uma prioridade para 8 em 10 americanos. Como tornar o sonho realidade?

As altas taxas de juros para comprar a casa própria podem estar intimidando compradores no mercado imobiliário atual, mas de acordo com uma pesquisa recente da companhia de pesquisa de mercado Harris Poll, 8 em cada 10 americanos dizem que comprar uma casa é uma prioridade.

São 28 milhões de americanos que realmente planejam comprar uma casa nos próximos 12 meses, já que a casa própria oferece muitos benefícios financeiros e não financeiros, e por isso o interesse é tão grande.

No entanto, é improvável que todos os 28 milhões de americanos atinjam essa meta. Especialistas projetam que um total de cerca de cinco milhões de casas serão vendidas em 2023, e a pergunta é por que há uma diferença tão grande entre quem quer comprar e quem conseguirá comprar. A razão está nos desafios que muitos enfrentam para adquirir a tal sonhada casa própria.

Para as pessoas que se encontram na mesma situação, as dicas são as seguintes:

O adiantamento, ou down payment como chamamos nos Estados Unidos, é uma grande parte do que se paga adiantado por uma casa. Para a maioria das compras de imóveis, os compradores colocam uma certa quantia de dinheiro adiantado (uma entrada) e, em seguida, contraem um empréstimo (uma hipoteca) para pagar o restante.

É um mito de longa data que é necessário pagar 20% de entrada para comprar um imóvel. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), a entrada média atual é de 14% para o comprador médio e apenas 6% para um comprador iniciante.

Independentemente de quanto dinheiro se pode economizar para o pagamento inicial, saiba que há ajuda disponível. Um credor local (loan officer ou lender) pode mostrar opções para ajudá-lo a se aproximar de sua meta de adiantamento. Além disso, existem até tipos de empréstimos, como empréstimos FHA, com adiantamentos de até 3,5% para alguns compradores, empréstimos VA e USDA sem requisitos de adiantamento para candidatos qualificados.

Além dos programas de assistência e diferentes tipos de empréstimo, aqui estão algumas dicas para ajudar a economizar para o pagamento inicial:

Lembre-se de levar em consideração os custos de fechamento da compra do imóvel. Além do adiantamento, os custos de fechamento geralmente são de 2% a 5% do preço de compra da casa.

Mantenha uma reserva, pois o adiantamento não deve esgotar todas as suas economias. É importante ter algum dinheiro reservado para despesas com a casa própria depois de se mudar.

Sua pontuação de crédito é o número que indica se você é confiável financeiramente para os credores. Uma pontuação de crédito mais alta geralmente significa que você poderá pedir mais dinheiro emprestado a uma taxa de juros melhor. Se sua pontuação de crédito está impedindo você de obter uma hipoteca acessível, existem etapas que você pode seguir para melhorá-la, como pagar suas contas em dia e abrir diferentes linhas de crédito, como por exemplo empréstimo para automóveis, cartões de crédito, entre outros. Para facilitar, programe pagamentos automáticos de suas contas para que nunca estejam atrasadas. Desta forma, sua pontuação de credito será melhor.



Lembre-se que mesmo que ainda não seja o momento ideal para comprar a sonhada casa, você estará se preparando financeiramente para fazê-lo no futuro.



Neise Cordeiro

Realtor® @Simplicity, a Real Estate Brokerage Company

Orlando, FL

(407)603-7072

Instagram: @NeiserealtorFL